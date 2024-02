Helikopter rozbił się w górach podczas burzy. "Wszyscy żołnierze nie żyją"

Helikopter CH-53E Super Stallion, który był poszukiwany przez służby ratownicze, rozbił się podczas burzy w górach niedaleko San Diego. Cała załoga maszyny zginęła. "Z ciężkim sercem i głębokim smutkiem dzielę się stratą pięciu wybitnych żołnierzy" - powiadomił w oświadczeniu gen. dyw. Michael J. Borgschulte, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Morskiego. Nazwiska żołnierzy nie zostały ujawnione.

Helikopter został odnaleziony w środę w okolicach Pine Valley. Maszyna została uznana za zaginioną, gdy nie dotarła do stacji lotniczej w Miramar w Kalifornii, niedaleko San Diego, po opuszczeniu we wtorek bazy sił powietrznych Creech w Nevadzie, około 60 km na północny zachód od Las Vegas - przekazano w oświadczeniu.

USA. Helikopter rozbił się w górach podczas burzy

Jak podaje CNN, trwają wysiłki mające na celu odzyskanie szczątków żołnierzy. "Na zawsze będziemy wdzięczni za ich powołanie do służby i bezinteresowną służbę" - przekazał Michael J. Borgschulte.

Lotnictwo Morskie koordynowało akcję poszukiwawczo-ratowniczą z Departamentem Szeryfa hrabstwa San Diego i Cywilnym Patrolem Powietrznym. Departament Szeryfa wysłał własny helikopter do przeszukania odległego obszaru na wschód od miasta, nie był on jednak w stanie dotrzeć do tego obszaru z powodu złej pogody - podała telewizja ABC News. Departament wysłał również pojazdy terenowe do poszukiwań.

Według Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych CH-53E to helikopter o dużym udźwigu, który może przewozić żołnierzy i sprzęt oraz do 16 ton ładunku.

Źródło: Radio ZET/ CNN/ PAP