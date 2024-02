Joe Biden wzywa do podjęcia "pilnych działań". Wspomniał o Putinie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślił, że "nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie". "Koszty bezczynności rosną z dnia na dzień, szczególnie w Ukrainie" – podkreślił. Jak zaznaczył, są doniesienia, że siłom ukraińskim kończy się amunicja na froncie w sytuacji, gdy wojsko rosyjskie nadal atakuje, a Władimir Putin marzy o podporządkowaniu sobie Ukraińców.

"Są tacy, którzy twierdzą, że amerykańskie przywództwo i nasze sojusze w krajami świata nie mają znaczenia. Otóż mają. Jeśli nie powstaniemy przeciw tyranom, którzy chcą podbić swoich sąsiadów lub zabrać im część terytorium, będzie to miało istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Ameryki" – napisał.

Senat USA zatwierdził pomoc dla Ukrainy

Senat uchwalił we wtorek pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu na kwotę 95 mld dolarów, a następnie przesłał go do zatwierdzenia zdominowanej przez Republikanów Izbie Reprezentantów. "Minęły lata, a może nawet dekady, odkąd Senat uchwalił ustawę mającą tak wielkie znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa narodowego, nie tylko dla bezpieczeństwa naszych sojuszników, ale też całej zachodniej demokracji" – oświadczył przywódca demokratycznej większość w Senacie Chuck Schumer.

"Amerykańska pomoc przybliża pokój na Ukrainie i przywraca globalną stabilność, zwiększając bezpieczeństwo i dobrobyt dla wszystkich Amerykanów i całego wolnego świata" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Szanse przyjęcia pakietu w Izbie Reprezentantów są mniejsze. Przewodniczący Mike Johnson krytykuje go za brak środków na wstrzymanie napływu migrantów przez granicę z Meksykiem. Amerykańskie środki mają kluczowe znaczenie dla zdolności Ukrainy do odpierania rosyjskich ataków i potrzymania gospodarki, nadwerężonej dwoma latami wojny.

Źródło: Radio ZET/PAP