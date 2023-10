Polacy uwięzieni w Strefie Gazy. MSZ: nie ma warunków do ewakuacji

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 7 października, gdy oddziały Hamasu - palestyńskiej organizacji terrorystycznej - przedarły się na teren Izraela. W ataku terrorystów zginęło ok. 1500 osób, a porwanych zostało ponad 200 cywilów.

Polacy w Strefie Gazy. Rozmówca WP: jest ich tu 28

W odwecie rząd Izraela podjął decyzję o zbombardowaniu Strefy Gazy - położonego na terenie Izraela przy granicy z Egiptem obszarze, zamieszkałym głównie przez Palestyńczyków. Choć Izraelczycy informują przede wszystkim o zabiciu przywódców i działaczy Hamasu w działaniach militarnych giną także cywile. Śmierć poniosło już ponad 6 tys. osób, w tym kobiet i dzieci.

Niestety, nie ma na razie wyjścia z tej sytuacji. Organizacje międzynarodowe apelują o wstrzymanie działań wojennych, ochronę ludności cywilnej i zezwolenie mieszkańcom Gazy na ewakuację do Egiptu. Ale głos zabierają także zwykli mieszkańcy. Wśród nich jest m.in. dr Osama Abo Zebida, były pracownik Orange, doktorant z Politechniki Łódzkiej. Rozmawiał on z dziennikarzami Wirtualnej Polski.

- Apeluję do całego świata i naszych obywateli, aby ocalili nas i dwa miliony ludzi tutaj, w Gazie - przekazał. To on zaalarmował również, że w Gazie przebywa obecnie ponad 20 (podał liczbę 28) polskich obywateli, w tym kobiet i dzieci. Zwrócił jednak uwagę, że jedyna droga ucieczki ze strefy wojny - przejście graniczne w Rafah, które prowadzi do Egiptu - zostało zamknięte.

Zniszczyli mój dom w centrum Gazy, ale udało nam się uciec w ostatnich chwilach przed całkowitym zbombardowaniem dzielnicy. Niestety, nie możemy wyjechać przez przejście w Rafah, bo izraelskie służby wyraźnie mówiły, że każdy, kto zbliży się do przejścia, zostanie zbombardowany. Trzeciego dnia wojny jechałem tam [do Rafah - red.] z rodziną i rzucano wokół nas bomby. Udało się cudem uciec z tego miejsca - dr Osama Abo Zebida w rozmowie z WP

- Tutaj, w Gazie, izraelskie samoloty dopuszczają się okrucieństw wobec ludzi, kobiet i dzieci. Bombardują wszystko, co się rusza, domy, szpitale, szkoły, kościoły. Wszystko, co dzieje się tutaj, w Gazie, jest dosłownie ludobójstwem. Zabójstwa, które mają miejsce w Gazie przez izraelskie samoloty bojowe i artylerii... Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, zabijają w dużej mierze dzieci i kobiety - relacjonował w rozmowie z WP.

Polacy w Strefie Gazy. MSZ: ponad 20 obywateli. Nie ma warunków do ewakuacji

Wirtualna Polska podała, że Polacy przebywający w Strefie Gazy interweniowali w ambasadzie w Tel Awiwie oraz w Przedstawicielstwie RP w Ramallah. Urzędnicy odpowiedzieli im jednak, że ewakuację zorganizować jest bardzo trudno. Wszystko z uwagi na zamknięte przejście w Rafah - jedyne, przez które można by było wydostać się z Gazy, a które nie jest kontrolowane przez armię Izraela. Izraelski rząd twierdzi jednak, że to nie od nich, a od władz Gazy i Egiptu zależy, czy przejście zostałoby otwarte dla uciekinierów.

"Dotychczas nie zaistniały warunki pozwalające przeprowadzić ewakuację. [...] Pozostajemy w kontakcie drogą oficjalną oraz roboczą zarówno z władzami Izraela, jak i Egiptu, by umożliwić naszym obywatelom opuszczenie obszaru zagrożenia. Ponadto komunikujemy się w tej kwestii na bieżąco z władzami innych państw, których obywatele znajdują się w podobnej sytuacji" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi do redakcji WP.

Resort potwierdził także, iż "według wiedzy polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej obecnie w Strefie Gazy przebywa ponad 20 obywateli polskich". Nie potwierdzono więc dokładnie liczby 28, którą podawał w korespondencji z WP dr Zebida.