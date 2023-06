Co z cenami żywności? Rząd podjął decyzję w sprawie nowej wysokości VAT

Inflacja według danych GUS spadła w maju do poziomu 13 procent. To jednak tylko część obrazu: z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE RESEARCH i Uczelni WSB Merito wynika, że w tym samym miesiącu marchew była droższa rok do roku aż o 133,6 procent. Rekordy drożyzny pobiła także cebula, której ceny wzrosły o 106,9 procent. Średnio warzywa podrożały o 39,9 procent - i to pomimo obniżenia ich cen wynikającej z redukcji stawki VAT do 0 procent. Gdyby przywrócić doliczanie 5 procent wartości dodanej do produktów spożywczych, o tyle droższe stałyby się natychmiast zakupy. Rząd odłożył ten moment w czasie, decydując się na przedłużenie obowiązywania stawki 0 procent do końca 2023 roku.

0 procent VAT na żywność do końca 2023 roku

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Zgodnie z obecnymi przepisami, zerowa stawka VAT na żywność obowiązywała tylko do 30 czerwca. „Przedłużamy zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca 2023” – napisał na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że to „świetna wiadomość na początek wakacji”.

Szef rządu dodał: „Obniżamy podatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by polskie rodziny płaciły jak najmniej. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie”. Jak zaznaczył premier, „paliwa, energia, żywność - wszystkie te kluczowe kategorie produktów zostały objęte naszymi tarczami, które chronią Polaków przed wzrostami cen”.

Zerowa stawka na żywość została wprowadzona ustawą uchwaloną przez Sejm 13 stycznia 2022 roku, która weszła w życie od 1 lutego 2022. Był to element drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy prąd. Obniżki podatków związane z nośnikami energii wygasły z końcem 2022, ale obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność zostało wydłużone do czerwca 2023 roku.

