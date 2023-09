Optymistyczne prognozy NBP. Tyle ma wynieść inflacja w 2024 roku

Inflacja według prognoz NBP w 2024 roku będzie jednocyfrowa. Jak czytamy w analizie „średnioroczna inflacja CPI w 2024 r. znajdzie się w granicach między 4,8 proc. a 8,1 proc., zaś w 2025 r. między 3,1 proc. a 6,7 proc.”

Inflacja w 2024 roku. Koniec z dwukrotnym wzrostem wynagrodzeń?

Inflacja za cały 2023 rok to według prognoz NBP wciąż dwucyfrowa wartość: wskaźnik ten wyniesie między 11,5 proc. a 12,3 proc.

Według optymistycznych prognoz w przyszłym roku inflacja średnioroczna będzie się obniżała nawet do poziomu 4,9 proc. Co to oznacza? W bieżącym roku i w 2024 roku będziemy mieli do czynienia z dwukrotnym wzrostem pensji minimalnej. Rząd z mocy prawa zobligowany jest do podwyżki 1 stycznia i 1 lipca, gdy prognozowana średnioroczna inflacja przekracza 5 proc.

W kolejnych latach – według prognoz NBP – inflacja ma być niż niższa. W 2025 r. wskaźnik ten wynieść ma między 3,1 proc. a 6,7 proc. Prognozy centralne 2024 i 2025 roku wynoszą, odpowiednio, 6,3 proc. i 4,8 proc.

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie budżetu zaznaczono z kolei, że średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniesie 6,6 proc.