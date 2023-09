Referendum strajkowe w ZUS. Co z wypłatą emerytur?

ZUS może przestać wypłacać świadczenia dosłownie na chwilę przed wyborami. 14 września w Zakładzie rozpoczęło się referendum strajkowe organizowane przez Związkową Alternatywę. Do 4 października urzędnicy będą mogli wypowiedzieć się za lub przeciw protestowi w sprawie podwyżki wynagrodzeń. - Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 50 procent pracowników i większość opowie się za akcją strajkową – przypomniał Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Referendum strajkowe w ZUS. Pracownicy mogą odejść od biurek

Pracownicy ZUS domagali się podwyżek wielokrotnie. Urzędnicy narzekali na przeładowanie pracą, także w ramach nadgodzin i w weekendy, brak szkoleń dotyczących zmieniających się przepisów i konieczność dokształcania się po godzinach oraz złe warunki pracy. Podnoszona była także kwestia podwyżek wynagrodzeń.

Oglądaj

„ZUS przez wiele tygodni kwestionował legalność naszych działań. Dlatego zleciliśmy Kancelarii Dubois przygotowanie ekspertyzy prawnej na ten temat. Wynika z niej, że blokując spór zbiorowy na tle płacowym, władze Zakładu łamały prawo oraz że przy wygranym referendum akcja strajkowa będzie zgodna z przepisami” – podała Związkowa alternatywa w komunikacie o rozpoczęciu referendum strajkowego.

- Nasz związek jest zdeterminowany i przygotowany do przeprowadzenia strajku. Jeśli więc referendum zakończy się sukcesem, to jeszcze przed wyborami przystąpimy do akcji strajkowej i pracownicy bezterminowo odejdą od biurek – zapowiedział Piotr Szumlewicz.

Strajk w ZUS może oznaczać katastrofę dla beneficjentów świadczeń, jeśli pracownicy przestaliby zajmować się przygotowywaniem oraz realizowaniem wypłat. Jeszcze większą katastrofą strajk w Zakładzie byłby dla partii rządzącej, gdyż ewentualne kłopoty z wypłacaniem emerytur pojawiłyby się bezpośrednio przed wyborami. Seniorzy doprowadzenia do opóźnień w wypłatach pieniędzy mogliby nie wybaczyć przy urnach.

Zapytaliśmy ZUS o komentarz w sprawie referendum strajkowego – odpowiedź opublikujemy bezpośrednio po jej otrzymaniu.