Mięsożerna bakteria zbliża się do polskiego wybrzeża. Co dzieje się z Bałtykiem?

Morze Bałtyckie jest za ciepłe i nie potrafimy tego zatrzymać. Temperatura Bałtyku rośnie w niepokojącym tempie, co przyczynia się do rozwoju groźnych bakterii, w tym mięsożernego przecinkowca. Zakażenie tą bakterią może doprowadzić nawet do śmierci. Takie przypadki odnotowano tego lata u naszych zachodnich sąsiadów.