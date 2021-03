Pełnia Robaczego Księżyca w marcu to pierwsza wiosenna pełnia w 2021 roku. Sprawdzamy, o której godzinie najlepiej patrzeć w niebo i obserwować to wyjątkowe zjawisko.

Pełnia Robaczego Księżyca, czyli pierwsza wiosenna pełnia, już dziś, w niedzielę 28 marca. ''Dokładnie o 20:48 Srebrny Glob znajdzie się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce i tym samym znajdzie się w pełni. Jego tarcza będzie oświetlona niemal dokładnie w 100 procentach'' - pisze Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Pełnia Robaczego Księżyca 2021. Co oznacza?

Nazwa Pełnia Robaczego Księżyca została nadana przez rdzennych amerykanów i jest związana ze wzrostem temperatury w marcu. W momencie, gdy robi się cieplej, a mróz znika, na rozmokniętą ziemię wydostają się różne robaki, m.in. dżdżownice, które na glebie pozostawiają liczne ślady. To właśnie na cześć wspomnianych stworzeń Indianie z Ameryki Północnej nadali taką nazwę pełni.

Inne nazwy na pełnię w tym czasie to "Czysta Pełnia", "Pełnia Śmierci", "Skrzypiąca Pełnia" (odniesienie do pokrywy śnieżnej, która łatwo się łamie po tym, jak topiła się w ciągu dnia i zamarzła w nocy) oraz "Klonowa Pełnia Księżyca" (od pozyskiwania soku klonowego z drzew, który później był przetwarzany na syrop).

Dla chrześcijan pierwsza wiosenna pełnia ma szczególnie ważne znaczenie. Datę Wielkanocy wyznacza się na pierwszą niedzielę po pełni Robaczego Księżyca. Pełnie Księżyca w marcu będzie trzecią pełnią w 2021 roku.

Pełnia Robaczego Księżyca - marzec 2021. Jak i gdzie obserwować?

Pierwsza wiosenna pełnia charakteryzować się będzie wyraźnie niższą pozycją nad południowym horyzontem. 28 marca Księżyc górować będzie na wysokości 37 stopni. Miesiąc temu było to 46 stopni, a pod koniec stycznia aż 61 stopni. Każda kolejna pełnia - aż do czerwca - będzie coraz niższa. To przeciwieństwo zachowania Słońca, które wspina się za dnia coraz wyżej nad widnokrąg.

Pełnia Robaczego Księżyca będzie lepiej widoczna, gdy wybierzemy się poza miasto - z dala od sztucznych świateł. Ponadto do jej obserwacji nie będziemy potrzebować żadnego specjalistycznego sprzętu. Zjawisko można obserwować gołym okiem, jednak pasjonaci astronomii i obserwowania nieba mogą oczywiście wykorzystać do tego teleskop. Dobrze sprawdzą się także tradycyjne lornetki.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl