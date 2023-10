Królewska Szwedzka Akademia Nauk we wtorek ogłosiła decyzję o przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Pierre'owi Agostiniemu, Ferencowi Krauszowi i Anne L'Huillier za badania, w których wykazali, jak krótkie pulsy światła, mierzone w attosekundach (attosekunda to jedna trylionowa część sekundy – red.), można wykorzystać do badania dynamiki elektronów w materii.

- Podarowali ludzkości narzędzia do badania świata elektronów wewnątrz atomów - podkreślił Komitet Noblowski w uzasadnieniu swojej decyzji. Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 mln zł).

Nagroda Nobla z fizyki 2023. Ogłoszono laureatów

Badania tegorocznych noblistów z fizyki, dotyczące optycznych impulsów attosekundowych, mogą pomóc w diagnostyce medycznej, badaniu jakości żywności czy rozwoju elektroniki. - Możemy teraz otworzyć drzwi do świata elektronów - oceniła przewodnicząca Komitetu Noblowskiego Eva Olsson.

Jako przykład podała elektronikę, dla rozwoju której istotne jest zrozumienie i kontrolowanie zachowania elektronów w materiałach. - Impulsy attosekundowe mogą też być wykorzystane do identyfikacji różnych cząsteczek, na przykład w diagnostyce medycznej - powiedziała. Badania trzech tegorocznych noblistów z fizyki pozwoliły generować optyczne impulsy attosekundowe, czyli najkrótsze wydarzenia wytwarzane i kontrolowane przez człowieka.