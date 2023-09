Naukowcy "odtworzyli" prehistorycznego ptaka. Wypuścili go na wolność

Do połowy XX uważano, że takahe to ptak, który całkowicie wyginął jeszcze w XIX wieku. W 1948 roku okazało się jednak, że na wolności żyją jeszcze pojedynczy przedstawicieli tego endemicznego gatunku. Zadbali o to członkowie rdzennych plemion mieszkających na antypodach.

Takahe jest gatunkiem prehistorycznym. Jego początki sięgają epoki plejstocenu - 2,58 mln do 11,7 tys. lat temu. Występuje on wyłącznie na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Jest największym przedstawicielem rodziny chruścielowatych, stanowiących rząd ptaków żurawiowych.

Naukowcy "odtworzyli" prehistorycznego ptaka takahe

- Niewiele jest rzeczy piękniejszych niż patrzenie, jak te duże ptaki galopują z powrotem do kępowych krain, gdzie nie chodziły od ponad wieku - powiedział w rozmowie z "The Guardian" Ta Tipene O'Regan z ludności tubylczej wyspy.

Takahe ma bardzo zredukowane skrzydła, silne nogi i masywny dziób. Jego umaszczenie jest kolorowe. Długość jego ciała wynosi średnio od 52 do 63 cm, a masa ciała osiąga od 2,3 do 2,7 kg.

Oglądaj

Naukowcy z Nowej Zelandii uważają, że dzięki wzrostowi 8 proc. rocznie, obecnie udało się osiągnąć 500 ptaków tego gatunku. Specjalne organizacje pilnują, aby mogły one rozmnażać się w bezpiecznych warunkach.

Jak podaje "The Guardian", w połowie sierpnia na wolność wypuszczono pierwsze 18 ptaków. Ich całkowity powrót do naturalnego środowiska będzie możliwy wyłącznie wówczas, gdy uda się wytępić z kraju drapieżne gryzonie.