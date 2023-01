Do tragicznego wypadku doszło 5 stycznia przed północą na ul. Jana Pawła II w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca audi A4 na wysokości ul. Gęsiej nagle stracił panowanie nad pojazdem. Samochód przebił bariery energochłonne i roztrzaskał się na słupie oświetleniowym oraz słupie trakcji trolejbusowej.

W wypadku zginął 18-letni kierowca audi, 17-letni pasażer oraz pasażerka. - Do szpitala w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany 16-letni chłopiec. Lekarze walczą o jego życie – informowała kom. Anna Kamola z KWP w Lublinie.

Tragedia w Lublinie. Nagrali ostatnie chwile przed śmiercią

Jak informował reporter Radia ZET Piotr Olejarz, 18-latek kierujący audi, który doprowadził do tragicznego wypadku, miał prawo jazdy od niecałego miesiąca. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

- Było ślisko. Świadkowie opowiadali, że na tym niewielkim łuku, kilkadziesiąt metrów przed uderzeniem, kierowca audi zaczął tracić panowanie nad samochodem. Próbował się ratować i auto zaczęło tańczyć na jezdni. Potem wjechało w latarnię. Huk był straszny – powiedział reporterowi "Faktu" mężczyzna pracujący na pobliskiej stacji.

Cała czwórka to mieszkańcy Lublina - pisał dziennikwschodni.pl. Mieszkali na jednym osiedlu. Chodzili nawet do tej samej podstawówki. Gdy następnie trafili do innych szkół, nadal utrzymywali ze sobą kontakt.

Do sieci trafiło wstrząsające nagranie wideo, na którym nastolatkowie zarejestrowali ostatnie chwile przed tragedią. Widzimy na nim prędkościomierz wskazujący 140 km/h. Jedna z osób mówi także: "Jak zginąć to w dzień przed Trzech Króli".

