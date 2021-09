- “Strefy Wolne od LGBT” to pojęcie, które wprowadziły samorządy, jako broń przed ideologizacją. Jednak ideologia, według słownika języka polskiego, to zbiór pewnych poglądów. A my, jako osoby LGBT nie mamy żadnego zbioru poglądów. Naszym jedynym poglądem jest tolerancja i wolność, ale to jest nasze konstytucyjne prawo - zaznaczył Franek Broda.

Dopytywany przez prowadzącą Beatę Tadlę, czy podziela słowa premiera Morawieckiego, który stwierdził, że szacunek do mniejszości seksualnych jest stosowany lepiej niż w wielu innych krajach, odpowiedział: “Jeżeli mówimy o Afganistanie, to tak. Jednak na tle innych krajów europejskich to nie jest to prawda. Rozmawiam z wieloma aktywistami i oni nie czują się w Polsce bezpieczni”.

- Ideologia to jest jedno z mniej bolesnych słów, które padają w stronę osób LGBT. Nie czuję się ideologią. Jednak, muszę przypomnieć o ciężarówkach [organizacji - red.] pro-life, które nazywają osoby homoseksualne pedofilami. Nie ma na to żadnych dowodów. [...] W każdej grupie społecznej znajdą się takie “czarne owce”. To nie jest w porządku, my ich nie bronimy - podkreślił Gość Radia ZET.

Franek Broda w przeszłości należał do młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. - Jako osoba należąca do społeczności LGBT, dałem się przekonać do tego, że “LGBT to jest sekta i najgorsze zło”. Później zrozumiałem, że to głupota. To jak mają w to nie wierzyć ludzie, którzy na co dzień nie mają styczności z osobami nieheteronormatywnymi - tak retorykę wobec osób LGBT, prowadzoną przez partię rządzącą, skomentował aktywista z Młodzieżowego Forum LGBT.

Pytany o happening z tabliczkami Stref Wolnych od LGBT zorganizowany przez Barta Staszewskiego, odpowiedział: “Nie sądzę, że to była prowokacja. To było przedstawienie faktu. Boli to prawicę, bo cały świat dowiedział się o tym, że jest to homofobiczny rząd. W mniejszych miejscowościach zaczął narastać hejt wobec osób LGBT. [...] Nie ma żadnego zagrożenia tradycyjnego modelu rodziny. Jeżeli chcę w przyszłości mieć męża, to chcę się czuć bezpieczny, że nikt nie zrobi mi krzywdy, bo będę z nim szedł za rękę. Te uchwały są w ogóle niepotrzebne i są ewidentną prowokacją. To manipulowanie ludźmi i próba uzyskania lepszych wyników w wyborach”.

"Chcę być bezpieczny w szkole i na ulicy"

- Nie jestem od tego, żeby mówić premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, co ma robić. Ja to wyrażam na ulicach [podczas protestów - red.], co mi się nie podoba w rządach Prawa i Sprawiedliwości i polityce Ministerstwa Edukacji i Nauki - mówił w Radiu ZET aktywista z Młodzieżowego Forum LGBT Franek Broda, prywatnie siostrzeniec premiera.

Gość Radia ZET podkreślił, że chciałby porozmawiać z Mateuszem Morawieckim na oficjalnym spotkaniu. - Chcę żeby to było spotkanie na linii premier-obywatel. Oddzielam swoją działalność od powiązań rodzinnych. Chciałbym żyć w wolnym kraju, gdzie nie ma zagrożenia, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi ustawę dot. zamknięcia ust mediom. Chcę być bezpieczny w szkole i na ulicy, bez poczucia dyskomfortu, że ktoś mi zrobi krzywdę, bo będę miał pomalowane usta - stwierdził Franek Broda.

RadioZET.pl