Arkadiusz Jakubik o “Weselu”: Wstrząśnie sumieniami Polaków. Pokazuje, że cały czas szukamy wroga

- Mam nadzieję, że Wojciech Smarzowski się myli i “Wesele” będzie można spokojnie zobaczyć w naszym kraju. Jestem pewny, że ten film wstrząśnie naszymi sumieniami. Nie dałem rady obejrzeć go drugi raz. “Wesele” ukazuje mechanizmy, które wśród Polaków się nie zmieniły. Cały czas szukamy wroga narodu. Kiedyś byli to Żydzi, a dziś społeczność LGBT, czy uchodźcy - mówił w Radiu ZET aktor Arkadiusz Jakubik. Jego zdaniem “Wesele” jest próbą wiwisekcji, skąd w Polakach bierze się ta nienawiść do siebie nawzajem.