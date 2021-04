Joanna Komolka dopytywała byłego szefa GIS-u jak jego zdaniem powinno przebiegać luzowanie obostrzeń. - Musimy nauczyć się żyć z koronawirusem, ale mam nadzieję, że w przyszłości go pokonamy - ocenił prof. Jarosław Pinkas w Radiu ZET. Jak stwierdził były szef GIS, luzowanie obostrzeń powinno odbywać się regionami.

Jarosław Pinkas stwierdził, że istotne jest również rozmawianie z obywatelami, aby ci nie lekceważyli koronawirusa i nie mówili, że pandemia to "spisek". - Przeraża mnie liczba osób, które nie stosują się do obostrzeń, nie noszą maseczek czy nie zachowują dystansu społecznego - mówił były szef GIS w Radiu ZET.

Prof. Jarosław Pinkas ocenił, że może mieć to związek z błędami w komunikacji, którą stosuje rząd. - Rozumiem, że brakuje nam socjalizacji, spotykania się z bliskimi, jednak musimy wierzyć ekspertom. Nikt nie czerpie zysków z wprowadzania obostrzeń. Komunikacja powinna zostać usprawniona, może ludzie przestaną wierzyć w fake newsy na temat koronawiursa - dodał Gość Radia ZET.

Jarosław Pinkas ocenił również możliwość powrotu dzieci do szkół. - Dzieci powinny wrócić jak najszybciej do szkoły, jednak powinny zostać przeprowadzone dogłębne badania - mówił Gość Radia ZET. Zdaniem byłego szefa GIS, rząd powinien zbadać, czy powrót dzieci do szkół na początku roku szkolnego spowodował wzrost zachorowań i rozwój drugiej fali koronawirusa. - Do badań należy włączyć również czynnik pogodowy, czym obecnie zajmują się eksperci. Mamy coraz większą wiedzę na temat koronawirusa, jednak on cały czas nas zaskakuje - dodał.

RadioZET.pl