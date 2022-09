Michał Kamiński: Mówienie Putina, zbiega się z myśleniem polskiego rządu

W popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej Michał Kamiński – wicemarszałek Senatu, Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów powiedział: - Są politycy, którzy nie lubią zachodu i ubolewam nad tym, że nie jest on jedynym politykiem, który tak mówi. On mówi, że zachód jest rozsadnikiem złych wartości. Tutaj mówienie W. Putina, niestety niepokojąco zbiega się z myśleniem polskiego rządu. Polski rząd, zachowując się wobec Ukrainy militarnie w porządku i wobec zachodu, zachowuje się nie w porządku wobec ideowej solidarności zachodu, która jest nam bardzo potrzebna. W dalszej części rozmowy Michał Kamiński powiedział: - Myślę, że tak naprawdę Władimir Putin już nie brzmi tak groźnie, jak niedawno. Usłyszał od zachodu, że jakiekolwiek użycie broni masowego rażenia spowoduje reakcję Wielkiej Brytanii i uderzenia w centra podejmowania decyzji w Rosji.

Zdaniem wicemarszałka Senatu: - Putin wybrał drogę, jak jego poprzednik Mikołaj II, co skończyło się w piwnicy pewnego domu. Putin nie wybrał wariantu bardzo radykalnego, pełnej mobilizacji i przekroczenie granic tych nowych republik nie spowoduje ataku jądrowego i jeśli nie dojdzie do szybkiego przełamania, to ta wojna będzie trwała długo. To jest niekorzystne dla Putina, bo wojna długa, to wojna na wyczerpanie, a tę wojnę wygrywa zachód.

Na pytanie Beaty Lubeckiej - „czy my możemy czuć się bezpieczni”, Kamiński odpowiedział: - Dziś, jutro możemy czuć się bezpieczni. Nie sądzę, żeby teraz istniała możliwość użycia broni jądrowej przeciwko Polsce, oraz wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej, gdyż są zaangażowanie w Ukrainie. Państwa NATO nie odeszły od doktryny, którą powtórzył w Polsce prezydent USA. Czy Polski rząd, podejmuje w sprawie wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa właściwe decyzje? - Nie chciałbym wchodzić w jakąś łatwą krytykę rządu, w tym zakresie, bo najlepiej, aby sprawy dotyczące wojny i bezpieczeństwa, jak najmniej podlegały politycznemu sporowi. Oni (rząd) w sprawach wojennych i pomocy dla Ukrainy zachowują się dobrze i to trzeba też powiedzieć.

- Czy słyszę, jak pan chwali polski rząd? – zapytała Beata Lubecka.

- Oddzielam polityczne kierownictwo tego rządu, jestem jednym z niewielu polityków opozycji, który mówi, że ten rząd powinien odejść nie za rok, tylko teraz. Wiec proszę mi nie mówić, że jestem prorządowy. Są obszary tego rządu, choćby w sferze bezpieczeństwa, gdzie mam prawo przypuszczać, że ci ludzie zachowują się dobrze - odpowiedział Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, dodając: - Rząd Polski, jak gdyby zapominał, że ta wojna nie jest wojną dwóch nacjonalizmów. Ta wojna jest - o tym polski rząd nie pamięta - wojną wartości. Ukraińcy umierają dzisiaj za wolność, demokrację i integrację europejską, którą ten rząd krytykuje i spowalnia.

- Ja z ogromnym zdumieniem dowiedziałem się, że to Niemcy, nie Polska organizują wielki szczyt na temat odbudowy Ukrainy. Zastanawiam się, kiedy polska dyplomacja się o tym dowiedziała, jakie kroki podjęliśmy i czy byliśmy uprzedzani o tym, że Niemcy przejmują w Europie sztandar odbudowy Ukrainy? – powiedział Kamiński.

RadioZET.pl