Szef Gabinetu Prezydenta o Lex-TVN: W tym kształcie, prezydent zawetuje ustawę

- Prezydent Andrzej Duda publicznie wyrażał obiekcje [ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji - red.]. Mówił o kwestiach dotyczących wolności gospodarczej, wolności słowa, czy o relacjach z naszymi partnerami zagranicznymi. Prezydent mówił wprost, [ jeżeli ustawa zostanie przyjęta - red.] w tym kształcie, jest gotowy do zawetowania tej ustawy - mówił szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w Radiu ZET.

Dopytywany przez prowadzącą Joannę Komolkę o proces legislacyjny tzw. Ustawy Lex-TVN, odpowiedział: “Wariantów jest kilka. Jeżeli nie będzie poprawek do ustawy i wróci ona do Sejmu w takim samym kształcie, to prezydent zapowiedział weto”.

- Andrzej Duda przekazał bardzo konkretną opinię w sprawie tej ustawy - podkreślił Paweł Szrot w Radiu ZET. Gość Radia ZET podkreślił, że prezydent brał pod uwagę wszystkie okoliczności związane z wprowadzeniem tej ustawy.

