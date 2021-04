Joanna Komolka pytała, skąd rekomendacja o przełożeniu wyborów skoro rząd zapowiada odmrażanie gospodarki. - Musimy wyważyć wszystkie za i przeciw. Czym innym jest odmrażanie gospodarki a czym innym decyzja o wyborach w wielu miejscach - podkreślił wicerzecznik PiS. Zdaniem Radosława Fogla opozycja w tych planach doszukuje się drugiego dna. - Myślę, że musimy poważnie wziąć pod uwagę przełożenie wyborów - dodał.

Radosław Fogiel zaprzeczył sugestiom opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do przełożenia wyborów, żeby Konrad Fijołek stracił poparcie. - To by oznaczało, że opozycja boi się, że ich kandydat traci przy bliższym poznaniu. Powinna go bardziej wspierać - stwierdził Gość Radia ZET.

Joanna Komolka pytała, czy Zjednoczona Prawica bierze pod uwagę wystawienie wspólnego kandydata w rzeszowskich wyborach. - Wojewoda Ewa Leniart nie jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. Ma nasze poparcie i uważamy, że jest najlepszą kandydatką - mówił Radosław Fogiel w Radiu ZET. Jak podkreślił Gość Radia ZET, cieszyłby się, gdyby Zjednoczona Prawica wystawiła wspólnego kandydata. - To pytanie do ministra Marcina Warchoła czy zechciałby zrezygnować z kandydowania i udzielić poparcia Ewie Leniart. Jednak mam nadzieję, że minister udzieli poparcia Pani wojewodzie w drugiej turze - dodał.

Nie udało nam się przekonać Solidarnej Polski do głosowania za Funduszem Odbudowy, ale przyszłość koalicji jest niezagrożona

- Dobrze, że liderzy Zjednoczonej Prawicy rozmawiają i jasno stwierdzili, że formuła w której zwyciężaliśmy od 2015 roku, jest dobra - mówił Radosław Fogiel w Radiu ZET. Wicerzecznik PiS zdradził, że posłów Solidarnej Polski ciągle nie udało się przekonać do głosowania za Funduszem Odbudowy.

- Nie sądzę, żeby widmo przedterminowych wyborów było zauważalne. Myślę że Platforma Obywatelska, która ma na karku rosnące poparcie Szymona Hołowni, wcale nie byłaby do nich taka chętna - mówił Gość Radia ZET. Jak zapewnił Radosław Fogiel, umowa koalicyjna nadal funkcjonuje, ale nie wykluczył korekt lub zmiany w jej zapisach.

- Czy udało się przekonać posłów Solidarnej Polski do głosowania za Funduszem Odbudowy? - pytała prowadząca rozmowę Joanna Komolka.

- Stanowisko Solidarnej Polski jest niezmienne. Uważamy, że nie jest to właściwe działanie. Obawy, które głoszą, są nieuzasadnione - mówił Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS odniósł się również do planowanego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Lewicą. - Kancelaria Premiera jest otwarta do rozmów z opozycją. Tu nie chodzi o wewnątrzpartyjne rozgrywki, tu liczy się Polska. Fundusz Odbudowy zagwarantuje nam rozwój i pozwoli na dogonienie państw zachodnich. Bez większości możemy tę szansę stracić - dodał.

Joanna Komolka pytała wicerzecznika PiS o termin głosowania ws. funduszu. - Nie ma żadnego deadline’u. Najważniejsze jest osiągnięcie większości w Sejmie. Polityków do głosowania za funduszem powinni przekonywać również obywatele - stwierdził Radosław Fogiel.

