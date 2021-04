Zbigniew Boniek: Sam Lewandowski meczu nie wygra. To były dobre mecze kadry

- Każdy kibic naszej reprezentacji oczekuje, że wygramy wszystkie mecze, a nie zawsze jest to możliwe - stwierdził prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jak zauważył dzisiejszy Gość Radia ZET, kadra pod wodzą Paulo Sosy spisała się dobrze. - Najprawdopodobniej będziemy walczyć z Węgrami o drugie miejsce w grupie. Każdy marzy o wyniku 3:0 dla nas po 15 minutach, bez obciążenie nerwowego, a nie zawsze jest to możliwe - dodał.

Damian Michałowski poprosił Zbigniewa Bońka o ocenę meczu z Anglią w ramach Eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. - Na początku meczu Anglicy nas zdominowali i gra wyglądała po prostu źle. Jednak na drugą połowę nasi piłkarze wyszli z zupełnie innym nastawieniem i byliśmy bliscy wywiezienia z Wembley punktu - mówił Prezes PZPN w Radiu ZET.

Zbigniew Boniek odniósł się również do kontuzji Roberta Lewandowskiego i jego nieobecności na Wembley. - Lewandowski to polski terminator, który ma wykańczać akcje. Lewy grał w meczu z Włochami a i tak przegraliśmy 2:0 w ramach Ligi Narodów - zauważył Gość Radia ZET. Jak zauważa prezes PZPN, sam Lewandowski nie odmieni meczu, bo piłka nożna to gra zespołowa.

Zbigniew Boniek jest zadowolony z meczów reprezentacji Polski pod skrzydłami nowego selekcjonera Paulo Sousy. Jego zdaniem, Polacy są w trudnej grupie i najważniejszym celem jest wywalczenie drugiego miejsca i gra w barażach o wyjazd do Kataru w 2022 roku. Po trzech meczach Polacy zgromadzili 4 punkty i zajmują 4 pozycję w grupie eliminacyjnej.

Sportowcy powinni zostać zaszczepieni

- Każdy sportowiec, który reprezentuje nasz kraj w imprezach europejskich czy międzynarodowych powinien być zaszczepiony przeciwko COVID-19 - mówił Zbigniew Boniek w Radiu ZET. Zdaniem prezesa PZPN, zawsze znajdą się krytycy pomysłu, żeby zaszczepić piłkarzy przed Euro. - Jeżeli ze strony rządu pojawią się takie sygnały to zdecydowanie byłbym za takim rozwiązaniem - dodał.

Damian Michałowski pytał również Zbigniewa Bońka czy Polski Związek Piłki Nożnej jest przygotowany pod względem logistycznym na Mistrzostwa Europy, które rozpoczniemy 14 czerwca meczem ze Słowacją. - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowanie na Euro pod względem logistycznym. Nasza baza znajduje się w Dublinie, na drugi mecz lecimy do Bilbao i tam zagramy z Hiszpanią - mówił prezes PZPN. Zbigniew Boniek podkreślił, że PZPN wszystko ma już zorganizowane, nawet co do minuty. Jednak nasz dzisiejszy Gość Radia ZET, nie wyklucza zmiany wśród organizatorów Euro, jednak jego zdaniem nie będzie to wielka rewolucja. - Jeśli nasz harmonogram meczów się zmieni, to nie jest problem polskiego związku tylko organizatorów - dodał. Według “The Sun”, w środę, Dublin ma zrezygnować z organizowania Euro, jednak Zbigniew Boniek nie poinformował o jakichkolwiek zmianach, które mogą dotyczyć naszej reprezentacji.

- To bardzo dobra decyzja UEFA, że Euro odbywa się w 12. europejskich krajach. Ze względów pandemicznych organizowanie Mistrzostw Europy w jednym państwie jest bardzo niebezpieczne - stwierdził Zbigniew Boniek w Radiu ZET. Jak zauważa Prezes PZPN, obecnie najważniejszą kwestią do rozstrzygnięcia przez europejską federację jest to, czy podczas Euro na stadionach pojawią się kibice. - Przygotowałbym oficjalny protokół, który jasno określałyby zasady, które obowiązywałyby fanów podczas meczów na stadionie. Pamiętajmy, że większość osób dba o swoje zdrowie, ale piłka nożna nie może mieć żadnych przywilejów. Nie zawsze takie rozwiązanie będzie możliwe, ale miejmy nadzieję, że kibice będą wspierać reprezentację na stadionach - ocenił w Radiu ZET.

Mam bardzo dobre relacje z Jerzym Brzęczkiem

Damian Michałowski zapytał również prezesa PZPN o relacje z byłym selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem. - Oczywiście, że mam kontakt z Jurkiem. Zadzwonił nawet do mnie z życzeniami urodzinowymi - zdradził Zbigniew Boniek. Gość Radia ZET stwierdził, zmiana selekcjonera nie zmieniła jego relacji z Jerzym Brzęczkiem. - Rozmawiałem z nim o jego przyszłości trenerskiej i najprawdopodobniej w czerwcu wróci na ławkę trenerską Jednak więcej szczegółów nie znam - dodał. Jak zauważył prezes PZPN, Jerzy Brzęczek wcześniej był mało znanym trenerem i dostał szansę poprowadzenia kadry narodowej. - Byłem zadowolony z pracy Jerzego Brzęczka, jednak nie wszystko funkcjonowało tak jak należy. Będąc prezesem muszę podejmować ryzyko. Teraz najważniejszy jest dobry występ Polaków podczas Euro pod wodzą Paulo Sousy - podsumował Zbigniew Boniek.

RadioZET.pl