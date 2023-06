Katarzyna Kotula: Bez zaangażowania lekarzy nie ochronimy kobiet, pacjentek

- Powinniśmy dziś usiąść do stołu. Od kilku lat mówimy o tym, że bez zaangażowania środowiska lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, także ginekologów i położników, w Polsce nie będziemy w stanie przeprowadzić żadnych zmian, które miałyby na celu ochronę pacjentek - powiedziała Katarzyna Kotula – posłanka Nowej Lewicy, szefowa parlamentarnego zespołu ds. praw reprodukcyjnych w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. Minister zdrowia zapowiedział powołanie zespołu, który „opracuje wytyczne związane z przerywaniem ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia”. To po śmierci 33-latki w szpitalu w Nowym targu. - To nie była pierwsza śmierć. Mamy nadzieję, że będzie ostatnia. Po śmierci pani Izabelli z Pszczyny, poznaliśmy, że lekarze otwarcie mówili jej, że efekt mrożący, czyli wyrok Trybunału powoduje, że oni powstrzymują się i przyjmują taką postawę wyczekującą. Wtedy Ministerstwo Zdrowia wydało rekomendacje, w których życie i zdrowie kobiety jest najważniejsze. Te wytyczne muszą być bardziej szczegółowo dopracowane – stwierdziła posłanka Lewicy.

„Jakie konsekwencje chce pan minister wyciągnąć wobec tych szpitali, które w ramach umowy z NFZ nie realizują świadczeń” - Rzecznik praw pacjenta podkreślał dzisiaj, że pani Dorota [zmarła pacjentka w szpitalu w Nowym Targu – red.] nie została poinformowana o swoim stanie zdrowia. Nie mogła podjąć takiej decyzji, ale nawet gdyby taką decyzję podjęła, to w tym szpitalu przerwanie ciąży nie było możliwe, bo takich zabiegów się tam po prostu nie wykonuje. Chcemy odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje chce pan minister wyciągnąć wobec tych szpitali, które w ramach umowy z NFZ nie realizują świadczeń z koszyka świadczeń podstawowych, a takim jest przerywanie ciąży – powiedziała Kotula.

„Ze strony ministra zdrowia usłyszałam, że jednym z problemów jest zła organizacja pracy i brak komunikacji. To jest skandaliczne tłumaczenie” - Na zespół parlamentarny ds. praw reprodukcyjnych zaprosiłam przedstawicieli środowiska ginekologów, Ministerstwo Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Konsultanta Krajowego, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawicieli Porozumienia Rezydentów. Chcemy porozmawiać o tym, co się stało i dlaczego zgodnie z obowiązującym prawem, gdzie nadal obowiązuje przesłanka o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety, często nie jest ona realizowana.

- Lekarze pojedynczy zasłaniają się klauzulą sumienia, bądź całe szpitale zasłaniają się klauzulą sumienia tak, jak było w przypadku szpitala w Nowym Targu. Chcemy porozmawiać o standardach, o wytycznych o rekomendacjach – powiedziała Katarzyna Kotula, dodając: - Chcemy porozmawiać o rekomendacjach nie tylko po to, by chronić pacjentki, kobiety, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa, ale także po to, żeby chronić lekarzy. Potrzebujemy dzisiaj zaangażowania środowiska lekarskiego w taką debatę. Ze strony ministra zdrowia dziś usłyszałam, że jednym z problemów jest zła organizacja pracy i brak komunikacji. To jest absurdalne tłumaczenie. To jest skandaliczne tłumaczenie ministra. - Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników mówi, że ta nagonka ma znamiona linczu medialnego – zauważyła prowadząca. - Od lat apelujemy o zaangażowanie się środowiska ginekologicznego. Złożono ustawę o dekryminalizacji aborcji. Gdybyśmy ją wprowadzili w życie, nie byłoby efektu mrożącego – odpowiedziała posłanka Lewicy.

"To jest systemowa przemoc państwa wobec kobiet" - To jest jakaś systemowa przemoc państwa wobec kobiet. To w jaki sposób kobiety są w szpitalach traktowane - powiedziała Katarzyna Kotula – posłanka Nowej Lewicy, szefowa parlamentarnego zespołu ds. praw reprodukcyjnych w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Każda kobieta w Polsce ma prawo żądać, żeby była leczona zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, a nie w oparciu o relikwie Jana Pawła II” - Apelujemy do środowiska lekarskiego o włączenie się w debatę i dyskusje o tym, jak tą sytuację poprawić. Mamy dzisiaj dwie rzeczywistości, rzeczywistość w której w statystykach mamy 107 aborcji rocznie wykonanych w 2020 r. , ale wiemy od organizacji kobiecych, ze tych aborcji jest więcej 100 – 120 tys. rocznie. To znaczy, że są organizacje kobiece, które angażują się w pomoc kobietom w dostępie do aborcji, robimy to także my – posłanki Lewicy, choć tak naprawdę powinni to robić lekarze – zaakcentowała Katarzyna Kotula, dodając: - Każda pacjentka, każda kobieta w Polsce ma prawo żądać, żeby była w szpitalu leczona zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, a nie w oparciu o klauzulę sumienia, czy relikwie Jana Pawła II.

„Żeby przypadek śmierci pani Doroty z Nowego Targu był ostatnim przypadkiem”Słuchacz zapytał: Czy nie lepiej gdyby parlamentarny zespół d/s praw reprodukcyjnych, zmienił nazwę na parlamentarny zespół d/s aborcji?? - A dlaczego do spraw aborcji? Rozmawiamy na tym zespole, jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawiamy na tym zespole, jakie są konsekwencje wyroku TK. Liczymy, że środowisko lekarskie nie tylko będzie chciało wziąć udział w tym zespole, ale także będzie chciało rozmawiać o tym, co należy natychmiast naprawić, zmienić, doprecyzować, żeby takie przypadki po prostu się nie zdarzały. Żeby przypadek śmierci pani Doroty z Nowego Targu był ostatnim przypadkiem – stwierdziła posłanka Lewicy.

RadioZET.pl