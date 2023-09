Oglądaj

Dlaczego nie jest pan jedynką w Łodzi? - Każdy zna swoje miejsce w szeregu. To jest poprawa mojego miejsca w stosunku do poprzednich wyborów i bardzo się z tego cieszę, że nie przywiązuję szczególnej wagi do numeru na liście - powiedział Waldemar Buda - minister rozwoju i technologii, Prawo i Sprawiedliwość, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej z Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Czy to nie znaczy, że słabnie pozycja premiera Morawieckiego? - W poprzednich wyborach byłem trzeci, teraz jestem drugi, więc nie ma żadnej tezy. Rozstrzygnięcie co do miejsca [na listach wyborczych – red.] jest układanką dużo szerszą. Tej optymalizacji list służy to, że znalazł się na nich R. Bąkiewicz? - On ma też pewnie swoich zwolenników, zakładam i jego wybory zweryfikują, czy ktoś na niego zagłosuje, czy nie. Czy ktoś popiera jego retorykę, czy nie – stwierdził minister rozwoju.

A pan popiera retorykę Roberta Bąkiewicza?

- Jestem daleki od oceniania kogokolwiek, niech wyborcy zdecydują.

Czy życiorys i to co zrobili, to co mówią kandydaci, to nie ma znaczenia? - A co w sytuacji, kiedy na niego zagłosuje duża grupa osób. Jego życiorys ma znaczenie, czy nie? Chodzi o to, czy ma poparcie w społeczeństwie. Niech to wyborcy zweryfikują.

Czyli chcecie, żeby Bąkiewicz odebrał trochę głosów Konfederacji?

- Chcemy, żeby się sprawdził, jeżeli chciał kandydować. Zobaczymy, jaki ma elektorat.

