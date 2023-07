Ostrzeżenie ws. warzyw i owoców z ogrodu. Sanepid wydał komunikat

W poniedziałek na stronie WSSE w Gorzowie Wlkp. opublikowano komunikat w sprawie bezpieczeństwa spożywania produktów z ogrodów działkowych i korzystania z wody ze studni przydomowych z terenów przyległych do terenu objętego pożarem na osiedlu Przylep w Zielonej Górze.



"W związku z szeregiem zapytań mieszkańców oraz informacjami krążącymi w przestrzeni publicznej na temat bezpieczeństwa spożywania produktów z ogrodów, w tym warzyw czy owoców, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że z zasady ostrożności nie zaleca ich spożywania do czasu wyjaśnienia sytuacji i otrzymania wyników badań zleconych przez miasto Zielona Góra" - napisano.

Pożar w Przylepie. Sanepid odradza spożywanie warzyw i owoców z ogródków

"Jednocześnie nadmienia się, że z zasady ostrożności do czasu wyjaśnienia sytuacji i otrzymania wyników badań, nie zaleca się spożywania wody z niepublicznych ujęć wody (studni). Należy korzystać ze źródła wody zapewnionego przez miasto/gminę" – podkreślono w komunikacie.



Pożar hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne substancje, wybuchł w sobotę 22 lipca. W godzinach wieczornych następnego dnia poinformowano, że działania gaśnicze zakończyły się. W całej akcji na miejscu pożaru wzięło udział łącznie 376 strażaków, 107 pojazdów i dwa samoloty.



Śledztwo dotyczące pożaru hali w Przylepie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Postępowanie zostało wszczęte w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych poprzez sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób oraz mienia wielkiej wartości. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa