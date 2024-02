Śmierć 14-latki z Andrychowa. Zakończyły się trzy postępowania dyscyplinarne

Podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji przekazała, że wadowicka komenda powiatowa zakończyła postępowania dyscyplinarne wobec dwóch policjantów z Andrychowa i jednego z Wadowic. Sprawa ma związek z poszukiwaniami 14-latki pod koniec listopada ubiegłego roku. Dziecko zmarło w szpitalu.

Policja kończy 3 z 4 postępowań dyscyplinarnych ws. poszukiwań 14-latki z Andrychowa

Rzeczniczka przekazała, że oficer dyżurny andrychowskiego komisariatu usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych. - Uznano go za winnego i ukarano karą dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku - wyjaśniła Cisło.

Postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta z Andrychowa, który przyjmował zawiadomienie o zaginięciu, było prowadzone pod kątem wykonania czynności służbowej w sposób nieprawidłowy. Zarzut nie potwierdził się. Policjant został uniewinniony.

Z kolei funkcjonariusz z komendy w Wadowicach, który miał skontrolować przeprowadzone czynności poszukiwawcze, prowadzone przez policjantów z Andrychowa, usłyszał zarzut wykonania czynności służbowej w sposób nieprawidłowy. - Został uznany za winnego. Odstąpiono od ukarania – podała Katarzyna Cisło.

Zarzuty dla komendanta z Andrychowa

Komendant komisariatu w Andrychowie usłyszał zarzuty zaniechania czynności służbowej oraz niedopełnienia obowiązków służbowych. - Postępowanie to jest zawieszone z uwagi na stan zdrowia obwinionego – poinformowała Cisło. Zaznaczyła zarazem, że 31 stycznia wadowicki komendant odwołał podwładnego ze stanowiska "z uwagi na długą nieobecność w służbie". Od 1 lutego pozostaje on w dyspozycji komendanta powiatowego w Wadowicach.

Wszystkie cztery postępowania dyscyplinarne zostały wszczęte na polecenie komendanta powiatowego policji w Wadowicach.

Wszczęto kolejne postępowanie

Katarzyna Cisło powiedziała również, że efektem ustaleń dokonanych podczas dotychczasowych postępowań, jest kolejne, które zostało wszczęte 26 stycznia. Objęło policjanta z wydziału kryminalnego w Andrychowie. - Jest obwiniony o naruszenie dyscypliny służbowej, polegające na niewykonaniu polecenia i odmowie wykonania polecenia służbowego. Postępowanie jest w toku – wyjaśniła.

Pierwsze postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie zakończyło się na przełomie stycznia i lutego. Oficer dyżurny z komisariatu w Kętach otrzymał naganę z powodu niedopełnienia obowiązków. - Policjant dobrowolnie poddał się karze – mówiła wówczas Katarzyna Cisło.

Tragiczny finał poszukiwań 14-latki z Andrychowa

Policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa 28 listopada ubiegłego roku. Panował wówczas siarczysty mróz. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę policji, jednak czekał w komisariacie godzinę, zanim podjęto działania. Dziecko zostało znalezione kilkaset metrów od komisariatu. Dziewczynka trafiła do szpitala w stanie głębokiej hipotermii. Lekarzom nie udało się jej uratować.

Śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Jako wstępną przyczynę zgonu biegli wskazali śmierć mózgową, która nastąpiła wskutek obrzęku mózgu spowodowanego masywnym krwawieniem śródmóżdżkowym. Dostrzegli oni też cechy wyziębienia organizmu, ale zauważyli, że dziewczynka przez prawie dwa dni była hospitalizowana i podłączona do aparatury ECMO. Zaburzyło to możliwość ustalenia wpływu wychłodzenia organizmu na śmierć.

Źródło: Radio ZET/PAP