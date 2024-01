To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce. "Posnania to koszmar"

Posnania jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Galeria handlowa przy ulicy Pleszewskiej 1 w Poznaniu w ciągu kilku godzin zgromadziła ponad 1,4 tys. zgłoszeń dotyczących aktów wandalizmu, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W internecie pojawiają się setki relacji osób, które zostały napadnięte, pobite, okradzione lub zwyzywane przez grupy nastolatków w Posnanii. Sprawę nagłośnił profil poznan_moment, który opublikował te historie. Internauci wprost zaznaczają, że na terenie galerii oraz w najbliższej okolicy nie czują się bezpiecznie.

Młodzież atakuje i okrada klientów oraz pracowników Posnanii

Zdaniem internautów na terenie galerii handlowej notorycznie dochodzi do kradzieży i ataków. Młode osoby w wieku od 12 do 17 lat potrafią wyrywać klientom torby z zakupami lub jedzeniem. "Kradną ludziom ze stolików w strefie gastronomicznej jedzenie. W zeszłym tygodniu podeszli do grupki dzieci z wycieczki i zabrali 2 zestawy Happy Meal" - napisał anonimowo jeden z internautów.

Pracownicy sklepów w galerii opisali, że również nie czują się tam bezpiecznie. "Mimo że są to »dzieciaki«, sama się ich boję, bo jako dość drobna dziewczyna myślę, że bym sobie z nimi nie dała rady. Padały już w moją stronę zaczepki i wyzwiska" - napisała anonimowo jedna ze sprzedawczyń. Kolejna internautka dodała, że jak wieczorem zostaje sama na zmianie, to prosi swojego partnera, żeby ten był z nią w pracy.

"Kiedy zauważyliśmy, jak duży jest problem, zaczęliśmy się bać przychodzić do pracy. Zainwestowaliśmy już w gaz pieprzowy, bo na ochronę nie ma co liczyć" - napisał kolejny pracownik. Klienci galerii opisują, że wystarczy "źle spojrzeć", aby podpaść grupie zdemoralizowanych nastolatków. Wówczas padają obelgi i groźby, a w skrajnych przypadkach dochodzi do pobić i kradzieży. W ostatnich dniach w okolicy galerii miało dojść do pobicia nastolatki, która następnie miała zostać przywiązana do wózka.

Młodzież pije alkohol i bierze narkotyki w Posnanii

Internauci zaznaczają, że sytuacja w Posnanii jest bardzo poważna. Pojawiają się informacje o tym, że niepełnoletnie osoby kradną alkohol ze sklepowych półek, a następnie wypijają go na terenie galerii. Na domiar złego nastolatkowie mają zażywać narkotyki. "Przy wejściu od ronda w toalecie leży dużo strzykawek. Dzieciaki wstrzykują sobie »działki« w toaletach" - napisał mieszkaniec Poznania, który chciał pozostać anonimowy.

"Dla mnie Posnania to jest jakiś koszmar. Miałem dwie nieprzyjemne sytuacje z tymi ludźmi. Stoją tam cały czas, piją i są strasznie agresywni" - skomentował internauta. W ostatnich tygodniach na terenie galerii miało dojść też do przypadków zatrucia alkoholowego i przedawkowania narkotyków. Wówczas musiała interweniować ochrona oraz służby medyczne, które udzielały pomocy nieprzytomnym nastolatkom. Według nieoficjalnych informacji w toaletach na terenie galerii miało też dochodzić do gwałtów.

Posnania opublikowała oświadczenie

W poniedziałek 22 stycznia doszło do zebrania zarządu, po którym galeria opublikowała oświadczenie. Posnania odniosła się do wydarzeń z soboty, kiedy w pobliżu galerii pracownicy ochrony znaleźli nieprzytomną nastolatkę. Na miejsce wezwano wówczas pogotowie oraz policję. "Apelujemy, aby osoby, które były świadkami zdarzenia lub towarzyszyły nastolatce, zgłosiły się na policję celem złożenia stosownych zeznań" - napisano w oświadczeniu.

"Informujemy również, że Posnania monitoruje sytuację związaną z bezpieczeństwem na terenie swojego obiektu, postępując zgodnie z wypracowanymi procedurami. Na bieżąco analizowane są wszelkie zgłoszenia, które wpływają do Posnanii ze strony klientów. [...] W okresie od 1 do 20.01.2024 roku zostało zanotowanych 6 sytuacji z udziałem osób nieletnich, które wymagały interwencji rodziców bądź odpowiednich służb" - dodano.

W oświadczeniu zaznaczono, że "centra handlowe są miejscami otwartymi, demokratycznymi, cieszącymi się dużym zainteresowaniem młodzieży, co niesie za sobą pewne wyzwania generowane przez cześć tej grupy. Współpracujemy z policją w zakresie prewencji, co skutkuje tym, że Posnania jest obiektem bezpiecznym".

Policja podjęła działania ws. Posnanii

Policjanci od początku 2024 roku otrzymali 5 zgłoszeń z prośbą o interwencję na terenie centrum handlowego Posnania. "Spośród tych interwencji dwie dotyczyły nieletnich będących pod wpływem alkoholu, a jedno zgłoszenie było związane z kradzieżą. Pozostałe dwa przypadki to grupowanie się młodzieży przed centrum handlowym, ale te nie zostały potwierdzone przez policjantów" - przekazał sierż. sztab. Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Sprawy dotyczące osób nieletnich były kierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Policjanci powiadamiali też rodziców. "Niezależnie od liczby zgłoszeń zrobimy wszystko, aby osoby przebywające w pobliżu lub na terenie galerii czuły się bezpiecznie. [...] Policjanci z Nowego Miasta już podjęli działania, które mają poprawić poczucie bezpieczeństwa.

W rejon Posnanii skierowanych zostanie więcej patroli. Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na osoby nieletnie, które zachowują się wbrew przepisom prawa.

Źródło: Radio ZET/poznan_moment