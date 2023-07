"To przerażające". "Koniec ery globalnego ocieplenia", będzie tylko gorzej

Od początku lipca niemal w całej Europie panuje ekstremalna pogoda. We znaki dają się szczególnie upały. Według naukowców przeżyliśmy najgorętsze trzy tygodnie w historii. Do tematu upałów odniósł się sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, podczas czwartkowego wystąpienia ostrzegł, że "zakończyła się era globalnego ocieplenia". - Nadeszła era globalnego wrzenia - stwierdził.

Wkraczamy w erę globalnego wrzenia. Będzie coraz gorzej

- Zmiana klimatu jest tutaj. To jest przerażające, a to dopiero początek - powiedział Guterres w rozmowie z dziennikarzami. Zapewnił jednak, że "wciąż możliwe jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia Celsjusza i uniknięcie najgorszej zmiany klimatu".

Guterres, cytowany przez agencję Reutera, stwierdził, że będzie to możliwe tylko dzięki "dramatycznym i natychmiastowym działaniom na rzecz klimatu". Przed wystąpieniem Guterresa do mediów trafił raport unijnej służby ds. zmian klimatu Copernicus i Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Takiej pogody nie było od stu tysięcy lat

Wynika z niego, że tegoroczny lipiec jest ekstremalnie gorący. Naukowcy wykazali, że temperatury pobiły wszelkie rekordy "ze znacznym marginesem". "Właśnie przeżyliśmy najgorętszy okres w historii ludzkości i prawie na pewno najgorętszy od 120 tys. lat.

Dr Karsten Haustein z Uniwersytetu w Lipsku obliczyła, że w lipcu 2023 roku temperatura odbiega od średniej sprzed ery powszechnego stosowania paliw kopalnych o 1,3 do 1,7 st. Celsjusza. - Być może będziemy musieli cofnąć się o tysiące, jeśli nie o dziesiątki tysięcy lat, aby znaleźć podobne warunki na naszej planecie - powiedziała w rozmowie z BBC.

RadioZET.pl/Reuters