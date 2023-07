36 tys. osób z dodatkowym podatkiem. Tak finansuje się m.in. trzynastki dla seniorów

Danina solidarnościowa to dodatkowy podatek dla najzamożniejszych Polaków, który jest jednym ze źródeł przychodów Funduszu Solidarnościowego. Początkowo cel był szczytny: wsparcie dla niepełnosprawnych. Z czasem jednak fundusz ten stał się workiem z pieniędzmi do realizowania obietnic wyborczych. Najbogatsi podatnicy dołożyli do niego 2 mld zł.