Kredyt 0 procent „nie dla wszystkich”. Minister tłumaczy zmiany

Kredyt 0 procent, którym Donald Tusk kusił Polaków przed wyborami parlamentarnymi, ma zastąpić wstrzymany z powodu przekroczenia budżetu program 2 procent. Osoby, które liczyły na kontynuowanie zasad przyznawania dopłat mocno się rozczarują: Krzysztof Hetman zapowiedział, że wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące między innymi poziomu dochodów potencjalnych beneficjentów. Program ma ponadto preferować rodziny już założone od tych dopiero planowanych: single mogą liczyć na niższe wsparcie i z większym oprocentowaniem finalnym niż małżeństwa czy pary wielodzietne. O szczegóły Krzysztof Hetman, minister rozwoju i infrastrutury, był pytany w audycji „Gość Radia ZET”.

Kredyt 0 procent z ograniczeniami. Część chętnych nie skorzysta

- W elemencie dotyczącym wsparcia dla kredytobiorcy jest propozycja, by poziomem 0 procent były objęte rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej 3 dzieci, a także osoby słabiej usytuowane, które chcą partycypować w kosztach budownictwa społecznego, np. w towarzystwach budownictwa społecznego . Pozostali nie – wyjaśnił w Radiu ZET minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Oglądaj

Kredyt 2 procent, część uruchomionego w lipcu 2023 programu „Pierwsze mieszkanie”, cieszył się nieoczekiwanie dużym zainteresowaniem: w zaledwie pół roku złożono w nim ponad 100 000 wniosków, a przyznano ponad 50 000 kredytów. Oznaczało to wykorzystanie budżetu na 2023, 2024 i częściowo 2025 rok, przyjmowanie wniosków więc wstrzymano. Nowy rząd, żeby kontynuować wsparcie, zapowiedział uruchomienie programu „Mieszkanie na start”. Jego zasady odetną od możliwości skorzystania ze wsparcia dużą część singli – jak wynika z projektu, dla nich górna granica wieku umożliwiająca skorzystanie z programu ma wynosić 35 lat, w kredycie 2 procent było to 45 lat.

Zmienić się w porównaniu do wcześniejszego programu mają także kwoty kredytów objętych dopłatą. W „Pierwszym mieszkaniu” było to 500 000 zł dla singli oraz 600 000 zł dla rodzin. Kredyt 0 procent będzie bardziej restrykcyjny: z projektu ustawy wynika, że - jednoosobowe gospodarstwa będą mogły liczyć na dopłaty do kredytu w kwocie 200 000 zł (reszta spłacana byłaby na zasadach rynkowych), dwuosobowe gospodarstwo na 400 000 zł, trzyosobowe na 450 000 zł, czteroosobowe na 500 000 zł, a każde kolejne dziecko zwiększać ma kwotę kredytu ze wsparciem o dodatkowe 100 000 zł. Różnić ma się także oprocentowanie: na 0 procent liczyć mogą rodziny wielodzietne, single płacić mają 1,5 procent.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, dlaczego rząd nie zrealizuje obietnicy wyborczej, czyli kredyt 0 procent dla wszystkich, polityk PSL odpowiedział: - To jest „Koalicja 15 października”. Hetman podkreślił, że były składane różne propozycje – PSL 1,5 procent, KO 0 procent, a Lewica chce budować mieszkania na wynajem – i teraz on w resorcie rozwoju stara się połączyć wszystkie postulaty. - Jestem przekonany, że nam się to uda – podkreślił szef Ministerstwa Rozwoju.

Kiedy ruszy program „Mieszkanie na start”? - Liczę, że będzie to druga połowa tego roku – zapowiedział Krzysztof Hetman. Gość Radia ZET wytłumaczył, że to „cały proces”. - Musimy zakończyć konsultacje, które już finiszują, projekt przedłożyć do uzgodnień resortowych, a potem prace sejmowe – dodał minister rozwoju i technologii.

Źródło: Radio ZET