SpaceX szykuje kolejny lot rakiety Starship. Transmisja na żywo

SpaceX przygotowuje się do kolejnego testowego lotu rakiety Starship. - Prototyp o nazwie SN9 uniesie się 12, kilometra nad ziemią i ponownie przeprowadzi próbę wyjątkowego lądowania – czytamy m.in. na profilu "Z głową w gwiazdach" Karola Wójcickiego.

Przypomnijmy, że SpaceX w 2020 roku przeprowadziła udaną misję załogową na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Wydarzenie zostało okrzyknięte sukcesem, ponieważ była to pierwsza taka operacja w USA od około 10 lat. Jednocześnie też po raz pierwszy zorganizowała ją prywatna firma. Koncern SpaceX – której właścicielem jest Elon Musk – wyprodukował statek, który wyniósł astronautów na orbitę.

Start lotu rakiety Starship rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20.00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z wydarzenia można oglądać na RadioZET.pl.

SpaceX szykuje kolejny testowy lot Starship. Transmisja na żywo na RadioZET.pl

W grudniu 2020 roku zagraniczne media informowały z kolei o tym, że prototypowy model rakiety Starship amerykańskiej firmy kosmicznej SpaceX eksplodował w Teksasie podczas lądowania. Na pokładzie nie było załogi. Program Starship przygotowuje rakiety do podróży na Księżyc i Marsa. Jak informuje Reuters zniszczony prototyp rakiety nośnej zbudowany był przez prywatną firmę biznesmena Elona Muska SpaceX z przeznaczeniem do transportu ludzi i 100 ton ładunku, w planowanych misjach na Księżyc i Marsa.

Według CNBC rakieta wzniosła się na wysokość nieco ponad 12 km. Test wydawał się udany, aż do ostatniej chwili, kiedy prototyp pojazdu eksplodował przy zderzeniu z ziemią. Mimo nieudanego finału dyrektor generalny SpaceX, Musk z entuzjazmem wyrażał się na Twitterze o eksperymencie. Zwrócił uwagę na udaną, wznoszącą część lotu obrót i precyzyjną kontrolę urządzeń przy opadaniu, do momentu lądowania. Zbyt dużą prędkość przy lądowaniu szef SpaceX uzasadniał wysokim ciśnieniem w głowicy paliwowej. Podkreślił zarazem, że firma uzyskała wszystkie niezbędne dane, którym służył test.

Aby rakieta wylądowała w jednym kawałku wiele rzeczy musi pójść dobrze, więc szansa wynosiła jeden do trzech – wyjaśnił cytowany przez CNBC Musk, gratulując pracownikom firmy. - W przypadku takiego testu sukces mierzy się raczej tym, ile można się nauczyć, zdobyć nowe informacje i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości, ponieważ SpaceX szybko rozwija projekt Starship – oceniła test firma. W ubiegłym roku Musk przewidywał, że Starship za rok będzie latał z załogą. Później jednak przyznał, że zanim to nastąpi wiele jeszcze zostało do zrobienia, w tym "setki prób". - Dotychczas SpaceX zbudował 10 prototypów Starship, firma twierdzi, że Starship SN9 jest już prawie gotowy do wystrzelenia – podała telewizja CNBC.

