Podróżnik Michał Pater: ​W Kambodży wykryto 1700 zakażeń od początku pandemii

- 14 marca 2021 wprowadzono pierwszy lockdown w Kambodży - prosto ze stolicy Kambodży mówił nasz dzisiejszy gość podróżnik Michał Pater - Wszystko przez to, że zmarła pierwsza osoba na koronawirusa. W Kambodży można zaobserwować podobne paniczne reakcje, które w Polsce obserwowaliśmy rok temu. Ludzie starają się przestrzegać obostrzeń, jednak w Azji ludzie podchodzą zupełnie inaczej do pandemii i koronawirusa. Tak na pół gwizdka. Jednak łączna liczba przypadków od 2020 roku wyniosła ok. 1700 przypadków i "lokalsi" czekają po prostu na powrót do normalności - dodał Michał Pater twórca kanału "Autostopem na Koniec Świata".

Gościem Radia ZET i Roberta Karpowicza był podróżnik Michał Pater, twórca kanału "Autostopem na Koniec Świata". Głównym tematem rozmowy była kwestia podróży podczas pandemii COVID-19. Nasz dzisiejszy Gość zdradziła nam wiele swoim przygód, których doświadczył podczas podróżowania po Wschodzie. - Muszę przyznać, że podróżowanie w czasach pandemii nie jest dla "zwykłych ludzi", którzy nie są na co dzień podróżnikami - mówił Michał Pater w audycji "Gość Radia ZET". - Często trafia się na kwarantanne. Podstawą do wyjazdu w dalekie kraje musi być poparcie wizowe. Jestem teraz w Kambodży i pracuje w polskiej restauracji Polonia, którą prowadzi mój przyjaciel Adam [twórca kanału Raport z Państwa Środka - red.] - podsumował Michał Pater.

Rosjanie to bardzo przyjazny naród

Michał Pater zasłyną podróżą autostopem po Rosji. W podróż wyruszył zaraz po skończeniu studiów historycznych we Wrocławiu. Był 2014 rok. Kierowcom, którzy go zabrali, swoim łamanym rosyjskim, tłumaczył, że chce pokazać, że Rosja to normalny i przyjazny kraj. Prowadzący program Robert Karpowicz dopytywał naszego dzisiejszego Gościa Radia ZET, jak odbiorcy kanału "Autostopem na Koniec Świata" reagują na jego przygody. - Patrzymy na Rosjan z perspektywy władzy i Kremla. Przez to obraz typowego Rosjanina jest nieco zakrzywiony. To bardzo przyjaźni i pomocni ludzie - mówił podróżnik. Gość Radia ZET opowiadał o podróżach po dzikich regionach Syberii. Jak sam przyznał gościnność mieszkańców tej części świata jest zupełnie inna. - "Samogon" to podstawa przy tego typu podróżach - stwierdził Michał Pater. - Można tego uniknąć i powiedzieć, że jest się sportsmenem. Każdy wyjazd jest dla mnie ekstremą. Wszystko co mam inwestuję w podróże. - mówił autor kanały "Autostopem do Końca Świata".

- W Kambodży świat jest zupełnie inny. Staram się dopasowywać do kultur, które odwiedzam - zdradził Radiu ZET podróżnik Michał Pater. - Myślę tymi samymi kategoriami, co lokalsi. Dzięki temu ludzie są bardziej przyjaźni i pokazują swój kraj od kuchni. Autor kanału "Autostopem na Koniec Świata" zdradził nam wiele tajników podróżowania, a także opowiedział nam o wielu ciekawych przygodach, które przeżył na Wschodzie. - Podczas wypraw próbowano mnie dwukrotnie zabić. Pierwszy raz w 2014 roku, jeden Rosjanin wziął mnie za agenta amerykańskiego. Drugie raz podobną przygodę przeżyłem w Kazachstanie. Jeden z Kazachów chciał mnie zabić, bo odmówiłem mu kupna narkotyków - opowiadał w Radiu ZET Michał Pater.

Na Wschodzie istotne są relacje interpersonalne. W naszej cywilizacji nieco to zatraciliśmy

- Rosjanom można zaufać, bo to po prostu dobrzy ludzie - mówił podróżnik Michał Pater. Nasz dzisiejszy Gość zauważa, że w wschodnich krajach lokalni mieszkańcy trzymają się zwykle razem i budują silne relacje. - Kultura rosyjska nastawiona jest na silne relacje międzyludzkie, zupełnie inaczej wygląda to w kulturze łacińskiej - dodał.

- A czy zaszczepiłbyś się rosyjską szczepionką Sputnik? - pytał Robert Karpowicz.

- Powiem szczerze, że nie interesowałem się tematem szczepień przeciwko koronawirusowi. Jako podróżnik mam nieco darwinistyczne podejście do życia - mówił Michał Pater. Nasz dzisiejszy gość zdradził nam, że przeżył wiele niebezpiecznych i zagrażających życiu przygód. Spał w lasach, gdzie temperatury wahały się od -30 do +50 stopni Celsjusza. - Często ryzykowałem życie i swoje życie powierzam po prostu losowi - podsumował ten temat podróżnik. Autor kanału "Autostopem na Koniec Świata" przyznał w Radiu ZET, że jako podróżnik ma nieco inne podejście do życia i trzeba liczyć się z ryzykiem, które czeka podczas eksploracji przeróżnych zakątków świata.

Michał Pater przyznał w Radiu ZET, że dzięki podróżom może poczuć powrót do dzieciństwa. - Podróże po Rosji czy Wschodzie świata jest bardzo sentymentalny - stwierdził podróżnik. - Stanowią powrót do bardzo silnych relacji interpersonalnych, które w cywilizacji europejskiej zatraciliśmy. Podróżnik opowiedział, że we wschodniej kulturze ludzie nie są roszczeniowi i naturalna jest chęć niesienia pomocy. Przyjaźnie, które zawierał podczas swoich podróży m.in. przez Syberię były bardzo silne

Robert Karpowicz na zakończenie wtorkowego "Gościa Radia ZET" zapytał podróżnika Michała Patera, czy planuje kiedyś skończyć z tułaczką i założyć rodzinę. - W świecie podróżników romantyczny świat wygląda nieco inaczej - stwierdził autor kanału "Autostopem na Koniec Świata". - Znam wiele par, które wspólnie podróżują. Jakość takiej relacji jest nieporównywalnie wyższa niż przy zwykłym związku czy małżeństwie. W tym przypadku jeden plus jeden daje dwa i pół - podsumował Michał Pater.

