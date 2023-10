Jan Olbrycht: Ostatecznie wygramy. Jestem przekonany, że uda nam się stworzyć rząd

Kto wygra te wybory? Obstawiamy, czy nie obstawiamy? - Gdybym był niezależnym obserwatorem, to wtedy mógłby sobie pozwolić na stawianie hipotez. Ja jestem politykiem PO i odpowiadam na pani pytanie, że oczywiście wygramy to my, czyli opozycja - powiedział Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Ostatecznie wygramy. Być może nie uzyskamy bezpośredniej większości, ale w rezultacie jeśli chodzi o stworzenie rządu, jestem przekonany, że uda nam się stworzyć rząd – zaakcentował Olbrycht.

„Ja naprawdę poczekam na wynik wyborów” Dziś ukazał się sondaż, że nikt nie będzie mógł rządzić bez Konfederacji. - Bardzo dokładnie obserwuję sondaże, ale nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków. Uważam, że rzeczywistość pokaże coś innego i uda się stworzyć ten rząd. Jeśli chodzi o sondaże trzeba obserwować trendy, które tam się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o ostateczne, ja naprawdę poczekam na wynik wyborów – zapewniał europoseł Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk też mówi „być może PiS będzie chciało wysłać wojsko, żeby stłumić protesty po ewentualnej wygranej opozycji”. - Dokładnie wysłuchałem tego, co mówi szef mojej partii. Ale mówił, że nie on tak myśli, tylko cytował gen. Skrzypczaka. Mówił, że to właśnie wojskowi byli urzędujący na wysokich stanowiskach, informują, że takie są obawy w środowisku wojskowych. Nie jest to bezpodstawne i byłoby to bardzo niepokojące. Mamy nadzieję, że to jest tylko obawa, która się pojawia, a nie realne zagrożenie – powiedział Olbrycht.

„To nie jest tak, że ktoś wyprowadza wojsko z powodu wyniku wyborów, to reakcja na niepokoje społeczne” Ale jak to sobie wyobrazić? W środku Europy, w kraju który należy do Unii Europejskiej, jest członkiem NATO? - Jeżeli to mówi gen. Skrzypczak, to wie co mówi zapewne. To nie jest tak, że ktoś wyprowadza wojsko z powodu wyniku wyborów, tylko to są reakcję, kiedy następuje zestaw niepokojów społecznych. Tu chodzi o to, żeby nie pozwolić na to, żeby tego typu emocje się pojawiły. Wierzę Donaldowi Tuskowi, że to co mówi, to słyszy od wojskowych i trzeba to brać poważnie. Myślę, że obie strony biorą to poważnie teraz i mam nadzieję, że po stronie PiS-u też zdają sobie sprawę z tego, że Polska nie jest krajem, gdzieś na antypodach

"Ktoś jest zainteresowany nie tyle wynikiem wyborów, ile destabilizacją w Polsce. Widziałbym to bardziej po stronie ekipy rządzącej" Polska na ostatniej prostej w kampanii i mieszkańcy otrzymują alerty sms z RCB. Ostrzegają przed fałszywymi mailami i sms’ami, które mogą się podszywać pod komitety wyborcze. „Czy ktoś chce, a jeśli tak to kto, chce wpłynąć na wynik wyborów w Polsce?” - Na pewno jest tak, że ktoś jest zainteresowany nie tyle wynikiem wyborów, ile destabilizacją. Wzrostem napięcia, obaw strachów itd. Bardziej bym widział dzisiaj zainteresowanie po stronie ekipy rządzącej niż opozycji. Opozycja jest zainteresowana wygraną, a nie wzbudzaniem dzisiaj obaw, strachu itd. - powiedział Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Przed wyborami dzielą się środowiska, grupy różnych ludzi, którzy wpływają na wyniki, w związku z czym, na pewno to jest bardzo niedobra próba wywołania niepokojów społecznych. Zresztą są okropne te teksty, które się pojawiają – powiedział europoseł.

„Napięcie rośnie i trzeba wytrzymać do końca, żeby nie dać ponieś się emocjom” A może inspiracje płyną z za naszej wschodniej granicy? - Na pewno tak jest. Tak było ze szczepionkami. Była cała grupa antyszczepionkowców polskich, która była wmontowywana w cały zespół botów rosyjskich. Gdzieś tam inspiracje są. Pytanie, kto jest zainteresowany destabilizacją sytuacji w Polsce? Na pewno Rosjanie, ale to nigdy nie odbywa się wprost. Odbywa się przez jakieś grupy, ludzi, wynajętych hackerów, czy innych. Napięcie rośnie i trzeba wytrzymać do końca, żeby nie dać ponieś się emocjom – zaakcentował Olbrycht.

- Rzadko pan bywa w mediach, a jednak 4 kadencje w Europarlamencie – zauważyła Beata Lubecka. - Tak. Zależy kto się czym zajmuje. Ja się zajmuje głównie kwestiami takimi jak fundusze europejskie, miastami, budżetem, we frakcji jestem odpowiedzialny za całą legislacje. To nie są tematy, które straszliwie są popularne w mediach, ale każdy europoseł się boi, że jak zniknie z rynku krajowego, to go nie wybiorą. W związku z czym część moich kolegów z Euro Parlamentu bez przerwy bywa w sejmie. Ja równocześnie cały czas pracuję z polskimi samorządami. Przekazuję informacje i bardzo wiele mam spotkań, ale w mediach jestem niezbyt często – powiedział Jan Olbracht.

"NCBiR to jest poważna sprawa, ale wiem, że pojawiło się dużo więcej takich spraw" Nasi dziennikarze śledczy dotarli do raportu NIK, który potwierdza mechanizmy korupcjogenne ws. funduszy europejskich w NCBiR. - Do tej pory byliśmy bardzo dumni, jako Polska, że u nas poziom defraudacji, korupcji pieniędzy europejskich jest bardzo nikły, bądź w ogóle go nie ma. Rządzący do tej pory mówili, czego się nas czepiacie, skoro nie ma u nas działań korupcyjnych. I nagle pojawiają się takie sprawy, jak w NCBiR - powiedział Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Ja wiem, że pojawiło się dużo więcej takich spraw , tylko w dużo mniejszej skali. Z tego co ja wiem, to kilkadziesiąt spraw poszło do polskiej prokuratury z OLAF-u. NCBiR to jest poważna sprawa, bo to może naruszyć dobre imię Polski, jako tego, który wykorzystuje pieniądze europejskie. Jeżeli tam się potwierdza pewne rzeczy, a OLAF to na pewno będzie sprawdzał, to koniec tego typu wypowiedzi – u nas wszystko super, czego się nas czepiają. Pojawiają się mechanizmy korupcyjne, w tym korupcji politycznej – zaakcentował polityk Platformy.

