Na jaw wychodzą nowe fakty ws. Kamilka. Dwa tygodnie później chłopiec został skatowany

Olkuski sąd 14 marca ograniczył władzę rodzicielską matce Kamila. Dziecko nie trafiło do pieczy zastępczej, matka została jedynie zobowiązana do współpracy z asystentem rodziny. Kilkanaście dni później ojczym skatował chłopca. W tym czasie rodzina mieszkała już w Częstochowie. Gdy 3 kwietnia sąd w Olkuszu stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do Częstochowy, cierpiącego od kilku dni Kamilka znalazł jego biologiczny ojciec i wezwał pogotowie.