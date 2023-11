"Wojsko Polskie jest zagrożeniem". Wajrak ujawnia, co się dzieje na Podlasiu

Jak informowaliśmy na RadioZET.pl, w Starym Masiewie, tuż pod granicą z Białorusią, wojskowa ciężarówka marki Jelcz przejechała dojrzałego samca żubra. Zwierzę nie przeżyło. Zdjęcia martwego ssaka udostępnił na swoim Facebooku Adam Wajrak, dziennikarz "Gazety Wyborczej" i znany działacz na rzecz ochrony przyrody.

Żubr zabity przez wojskową ciężarówkę. Wajrak dla Radia ZET: jeżdżą jak chcą

Ciało żubra została już zabrane przez pracowników Białowieskiego Parku Narodowego. Major Anna Soliwoda z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie powiedziała w TVN24, że najprawdopodobniej żubr wyszedł niespodziewanie na drogę, a kierowca jelcza nie zdążył wyhamować. – Mężczyzna nie został ukarany. Okoliczności nie wskazują, aby przyczynił się do zdarzenia – przekazał kapitan Iwo Sawa, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Mieszkający w Puszczy Białowieskiej dziennikarz Adam Wajrak mówi Radiu ZET, że przy granicy z Białorusią żołnierze zachowują się tak, jakby nic ich nie obowiązywało. – Nie mają oznaczeń na mundurach, mają zasłonięte twarze, celują do ludzi z długiej broni, jeżdżą jak chcą, rozkładają koncentriny – wylicza. – Skończyło się tym, że zabili żubra. Jak czytam wyjaśnienia żandarmerii, że ta ciężarówka jechała 40 km/h, to nie wiem, co o tym myśleć. Jak można tak kręcić? – dodaje.

Według Wajraka w Białowieskim Parku Narodowym wojsko zniszczyło bardzo dużo. – Kiedy wojsko tutaj przyjechało, nie było przygotowane do działania w aurze październikowej. Mówimy o samym początku kryzysu migracyjnego. Były cięcia drzew, park narodowy ma dane na ten temat. Myślę, że one zostaną ujawnione, kiedy w Polsce będzie nowy rząd – mówi.

Żubry są pod ochroną na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Prawie połowa polskiej wolnej populacji żubra skupiona jest w Puszczy Białowieskiej. Według danych WWF w 2022 roku w Polsce zginęły aż 24 żubry. To najwięcej od 2005 roku.

Źródło: Radio ZET