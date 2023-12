15-latka potrącona w drodze do szkoły. Bmw prowadził karany drifter

Do wypadku na ulicy Modrzewiowej w Zielonej Górze doszło w środę 29 listopada około godziny 8 rano. "Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że młody mężczyzna kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, wpadł w poślizg i nie potrafiąc zapanować nad pojazdem, potrącił jego tylną częścią, idącą do szkoły nastolatkę" – relacjonowała podinspektor Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.

Podczas interwencji policjanci poznali kierowcę bmw. Okazał się nim 19-latek, ukarany dwa tygodnie wcześniej za driftowanie, czyli próbę jazdy w kontrolowanym poślizgu na rondzie.

Zielona Góra. 15-latka potrącona w drodze do szkoły

"Powstaje więc pytanie, czy środowe zdarzenie było przypadkowe, czy też kierujący znowu specjalnie próbował wprowadzić pojazd w poślizg, co skończyło się potrąceniem dziewczyny" – kontynuowała Stanisławska.

Wybryk młodego kierowcy oceni sąd w Zielonej Górze. Policjanci zatrzymali 19-latkowi prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za to wykroczenie grozi do 30 tysięcy złotych.

Dwa tygodnie temu 19-latek demonstrował swoje „umiejętności” w driftowaniu na jednym z zielonogórskich rond, gdzie jeździły normalnie inne podjazdy. Wszystko zarejestrował wówczas miejski monitoring. Okazało się, że młody mężczyzna nie wyciągnął żadnych wniosków z wysokiego mandatu.

Źródło: Radio ZET/KMP w Zielonej Górze