Petru: Rząd będzie tłumaczył, że tracimy suwerenność, ale ostatecznie to prawo będzie zmienione

Komisja Europejska podejmuje kroki ws. "lex Tusk". W środę wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie komisji, która ma zbadać rzekome rosyjskie wpływy w polskiej polityce w latach 2007-2022. - Jestem przekonany, że rząd będzie tłumaczył wszem i wobec, że UE ładuje się w kształtowanie naszego prawa, że tracimy suwerenność. Czyli będzie ten teatr po raz kolejny odegrany, ale ostatecznie to prawo będzie zmienione - powiedział Ryszard Petru – ekonomista, przedsiębiorca, Instytut Myśli Liberalnej, publicysta, były przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, twórca i założyciel partii .Nowoczesna, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Rząd odpowie w taki sposób, że będą przedłużać dyskusję w tej sprawie z UE. Będą grać na czas i udawać, że się nic nie stało. Wykorzystają to politycznie, mówiąc, że UE wpływa na kształt naszego prawa. Ale ostatecznie ustawa jest na tyle kontrowersyjna, również wobec USA, że jakieś poprawki nastąpią. Nie wiem kiedy i nie chcę tego prognozować. Jestem przekonany, że rząd będzie tłumaczył wszem i wobec, że UE ładuje się w kształtowanie naszego prawa, że tracimy suwerenność. Czyli będzie ten teatr po raz kolejny odegrany, ale ostatecznie to prawo będzie zmienione – stwierdził Petru.

„Dezaprobata USA jest ważniejsza, to była główna przyczyna wycofania się rakiem z tej ustawy” - Prezydent Duda po podpisaniu ustawy ją de facto zawetował, wnosząc nową ustawę, wynika z tego, że chciał utrzymać dobre relacje polsko-amerykańskie, a to nie było możliwe z tego typu legislacją przyjętą przez parlament. Dezaprobata USA jest ważniejsza w tym względzie niż UE. Jesteśmy krajem flankowym, obok nas toczy się wojna i nie ma możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa Polski bez dobrych relacji zarówno z USA, jak i UE, ale przede wszystkim z USA i to była główna przyczyna wycofania się rakiem z tej ustawy – zaakcentował popołudniowy gość Radia ZET.

"Padło hasło – Ryszard, jak jesteś taki twardy, to startuj w trudnym okręgu. To ja mówię ok" - Ze strony kilku polityków opozycji padło hasło – Ryszard, jak jesteś taki twardy, to startuj w trudnym okręgu. To ja mówię ok. Ja bardzo chętnie wystartuję, ja się PiS-u nie boję. Jestem skłonny wystartować w ramach paktu senackiego w trudnym okręgu, gdzie zwykle wygrywał PiS, proszę bardzo - powiedział Ryszard Petru.

„Ja bardzo chętnie wystartuję, ja się PiS-u nie boję” Jest pan ostatnio persona non grata na opozycji, nie widzą pana w pakcie senackim. - Nie będziemy rozmawiać o grach partyjnych, one są nieistotne. Natomiast rozmowy cały czas trwają, pakt senacki jest w trakcie tworzenia się. Ze strony kilku polityków opozycji padło hasło – Ryszard, jak jesteś taki twardy, to startuj w trudnym okręgu. W takim okręgu, gdzie zwykle wygrywał PiS. To ja mówię ok. Ja bardzo chętnie wystartuję, ja się PiS-u nie boję. Jestem skłonny wystartować w ramach paktu senackiego w trudnym okręgu, gdzie zwykle wygrywał PiS, proszę bardzo – stwierdził Petru. - Pakt senacki jest w trakcie tworzenia, w związku z czym proponowałby wszystkim wstrzymać się z komentarzami, bo pakt się zawiera, nie jest to łatwa rozmowa, bo jest tam kilka partii, sto miejsc do obsadzenia. Chodzi też o to, żeby zmaksymalizować wynik – powiedział gość Beaty Lubeckiej.

„Uważam, że jest bagatelizowany wzrost notowań Konfederacji” - Borys Budka powiedział, że powinien pan sobie dać na wstrzymanie, przestać występować, opowiadać – przypomniała gospodyni programu. - Demokracja polega na tym, żeby mówić gdzie jest zagrożenie. Uważam, że jest bagatelizowano wzrost notowań Konfederacji. Ja to podkreślam. Uważam, że brak oferty wolnorynkowej, innej niż dominująca w tej chwili na opozycji, czyli sprzeciw wobec 800+ dla wszystkich, ja proponuje kryterium dochodowe, taki głos jest potrzebny. Część tych propozycji Konfederacji jest totalnie nierealnych. Jestem za obniżką podatków, uproszczeniem zasad, ale nie w formule totalnej wolnej amerykanki, która nie jest realna do wprowadzenia – powiedział Ryszard Petru.

„Jestem skłonny do debaty z panem Mentzenem” - Jestem skłonny do debaty z panem Mentzenem. Sprawdźmy się, czyje pomysły wolnorynkowe są realne, a czyje nie. Pytanie do Konfederacji, czy są za prywatyzacją spółek takich, jak ORLEN, czy są za likwidacją TVP? Chciałbym to wiedzieć i jestem otwarty na taka debatę. Jeśli nie będzie głosu podobnego do mojego po stronie opozycji, to obawiam się, że część elektoratu liberalnego może niestety wybrać Konfederację – zaakcentował popołudniowy gość Radia ZET.

„Jestem przekonany, że Konfederacja zrobi rząd z PiS-em” - Zobaczycie. Jestem przekonany, że Konfederacja zrobi rząd z PiS-em. Teraz nie mówią o tym, bo straciliby wyborców. To jest taka retoryka. W związku z tym musimy wygrać z PiS-em i z Konfederacją. Uważam, że wzmacniam pakt senacki – stwierdził Petru. Co będzie, jak się nie dogadacie ws. paktu senackiego? - W obu przypadkach będę startował z własnego komitetu. W ramach paktu senackiego można też być niezależnym. Wolałbym wariant z paktem senackim, niż gdybym musiał startować sam.

RadioZET.pl