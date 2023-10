To jest wszystko postawione na głowie. Nie ma normalnej debaty - Aleksandra Dulkiewicz

Oglądaj

Czego spodziewać się po tej debacie organizowanej dziś przez TVP? - To jest wszystko postawione na głowie. Jestem w Brukseli, gdzie przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych z całej Europy pytają, co tam się w ogóle u was dzieje? W normalnej demokracji to jest szokujące. Nie ma normalnej debaty, jak w każdym demokratycznym kraju, gdzie liderzy się mierzą ze sobą, by w warunkach ustalonych przez sztaby, przekonywać wyborców - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Iwony Kutyny.

- Mam nadzieję, że tzw. media publiczne, utrzymywane z naszych pieniędzy, dotrzymają słowa i debata odbędzie chociaż w jako takich cywilizowanych warunkach – stwierdziła prezydent Gdańska.

- Po co to całe zmieszanie? Debata miała się odbyć w studiach ATM, później na Woronicza. Miało nie być publiczności, tu informacje o publiczności się pojawiają – zauważyła prowadząca.

- Pamiętajmy, kto rządzi telewizją publiczną. Przecież nie Koalicja Obywatelska. Wiadomo z czyjego są nadania władze telewizji publicznej. Chcą ze wszech miar pomóc rządzącemu dzisiaj Prawu i Sprawiedliwości, kombinując, używając chwytów poniżej pasa. Cisną się na usta mocniejsze słowa. Powiem jedno. Jestem codziennie w kontakcie z wyborcami, wspieram różnych kandydatów, wielu samorządowców kandyduje do Parlamentu. Wiem, co mówią ludzie na ulicy nie tylko w Gdańsku – odpowiedziała Dulkiewicz.

- PiS, najnormalniej w świecie, boi się tego, co wydarzy się 15 października i dlatego chwytają się różnych, nie zawsze dozwolonych chwytów – zaakcentowała Dulkiewicz.

Czy ludzie mówią o takich sprawach jak: migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia społeczne? - Władze telewizji robią wszystko, aby ta debata była wokół pytań referendalnych. Tyle, że nawet od kolegów, którzy mają bliżej do PiS, nie bardzo wie, jak zachować się ws. referendum, bo nawet dla nich te pytania są zbyt skomplikowane, więc wydaje się, że wszystkie siły i środki, spółki skarbu państwa w oficjalny sposób wspierają kampanię referendalną.

RadioZET.pl