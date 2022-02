Ewakuacja Polaków z Ukrainy? Jest komentarz rzecznika MSZ

USA w piątek podały, że inwazja rosyjska na Ukrainę może rozpocząć się w każdym momencie. Według nieoficjalnych źródeł atak jest spodziewany nawet w przyszłym tygodniu.

Część z państw zachodnich wydała dla swoich obywateli rekomendację o natychmiastowym opuszczeniu Ukrainy. Biały Dom podkreślił, że żołnierze nie zostaną wysłani, aby ratować Amerykanów po ewentualnym rozpoczęciu działań wojennych przez Rosję.

Ryzyko nowej inwazji na Ukrainę. Jest stanowisko polskiego MSZ

Onet.pl opublikował krótkie stanowisko polskiego MSZ ws. sytuacji obywateli RP na Ukrainie. - Nie ma w tej chwili takiej decyzji (o ewakuacji. - przyp. red.). Jeśli będzie, natychmiast państwa poinformujemy — przekazał rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina.

Rząd Wielkiej Brytanii wezwał w piątek Brytyjczyków do opuszczenia Ukrainy i odradził wszelkie podróże do tego kraju. Jak ocenił, koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą coraz bardziej zwiększa zagrożenie działaniami militarnymi. Podobne komunikaty wydały Łotwa i Norwegia. Rząd w Londynie wzywa obywateli brytyjskich do niezwłocznego opuszczenia Ukrainy, gdy dostępne są jeszcze środki transportu.

Także Łotwa wezwała w piątek swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. MSZ w Rydze uzasadnia to "poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ze strony Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą i wiarygodną groźbą eskalacji". Resort uściślił, że ambasada Łotwy na Ukrainie pracuje w pełnym zakresie, ale jest też przygotowana na funkcjonowanie w trybie awaryjnym. Do opuszczenia Ukrainy wezwała również norweska dyplomacja.

"Ze względu na poważną i nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie ministerstwo spraw zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę i zachęca obywateli Norwegii do opuszczenia tego kraju" – napisano w oświadczeniu MSZ w Oslo. Resort dodał, że odradza także podróżowanie do Rosji na tereny położone bliżej niż 250 km od granicy z Ukrainą oraz wszelkie podróże na Białoruś z wyjątkiem Mińska.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP