PiS: PROGRAM wyborczy na wybory parlamentarne 2023

Program wyborczy PiS na wybory parlamentarne w 2023 roku jest prezentowany od 4 września, codziennie, jako tzw. konkrety PiS. Wszystkie propozycje, z którymi partia Jarosława Kaczyńskiego idzie do wyborów 2023 zaplanowanych na 15 października, poznamy 9 września na konwencji PiS w Końskich w woj. świętokrzyskim.

PiS – program wyborczy 2023

Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z kampanią pod hasłem "Bezpieczna przyszłość Polaków". Poniżej wymieniamy zaprezentowane do tej pory elementy programu PiS na wybory 2023. Jak zaznaczył w niedzielę w Kielcach Jarosław Kaczyński, “są punkty, które warto przedstawić i pokazać, ponieważ są bardzo istotne”.

Program PiS według polityków tej partii będzie oparty na konkretach. Oto propozycje, które do tej pory ogłosili.

[Program wyborczy PiS] 1. "Przyjazne osiedle"

“Przyjazne osiedle” przewiduje modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Jest to pierwszy "konkret PiS", który 4 września zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. "Przyjazne osiedle" składa się z siedmiu punktów:

budowy wind

budowy miejsc garażowych, podziemnych garaży, w taki sposób, aby nie zabierać zieleni

termomodernizacji

rewitalizacji osiedli poprzez inwestycje w infrastrukturę

instalacji fotowoltaiki na blokowiskach

remontów akustycznych

zadbania o architekturę zieleni, place zabaw, skwery

Morawiecki powiedział, że PiS chce “skończyć z dziadostwem i drzwiami przyklejanymi taśmą samoprzylepną”. Koszt programu dla osiedli z wielkiej płyty to co najmniej 5 mld zł w pierwszym roku - poinformował w poniedziałek premier.

[Program wyborczy PiS]. 2. "Dobry posiłek" - lepsze jedzenie w szpitalach

“Dobry posiłek” to drugi “konkret PiS”, ogłoszony 5 września przez minister zdrowia Katarzynę Sójkę. PiS proponuje lepsze wyżywienia w szpitalach - posiłki mają być bardziej pożywne i smaczniejsze. Minister zdrowia wyjaśniła, że jest to rozwinięcie pilotażowego programu “Dieta mamy”, w którym uczestniczyło 115 szpitali i 200 tys. kobiet. “Dobry posiłek” ma objąć wszystkich pacjentów. Zakłada on:

wprowadzenie smacznej i zdrowej diety dla pacjentów

konsultacje z dietetykami

dodatkowe środki dla szpitali na wyżywienie

weryfikację jakości posiłków przez NFZ, który udostępni pacjentom specjalne ankiety

[Program wyborczy PiS]. 3. "Lokalna półka"

“Lokalna półka” to trzeci “konkret PiS”, który ogłosił 6 września doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski. Program ma wprowadzić przepisy, które sprawią, że więcej żywności lokalnej znajdzie się na półkach sklepowych. Ardanowski zastrzegł, że nie chodzi o zamknięcie rynków zagranicznych i pozbawienie konsumentów wyboru.

- Są produkty, których w Polsce uprawiać nie można, takie jak cytrusy czy winogrona. Nam chodzi o produkty podstawowe, które są u nas wytwarzane i nie ma podstaw do tego, by nie kupować brokułów, jabłek czy owoców miękkich od polskich rolników, tylko sprowadzać je z Maroka, Hiszpanii czy Egiptu - ocenił. Ardanowski podkreślił, że transportowanie żywności z innych kontynentów jest nieekologiczne, ponieważ generuje ogromny ślad węglowy.

Najważniejsze założenia programu “Lokalna półka”:

markety w swojej ofercie będą musiały mieć minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców

umieszczenie informacji na paragonach, z jakiego kraju pochodzi produkt

- Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami, koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów – mówił w spocie Ardanowski.

[Program wyborczy PiS]. 4. “Bon szkolny – Poznaj Polskę”

"Bon szkolny - Poznaj Polskę" to czwarty “konkret PiS” zaprezentowany 7 września przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Dofinansujemy dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce. Inwestujemy w młodych ludzi, aby mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury, historii, osiągnięć Polski, a także czuli dumę z bycia Polakiem, polskiego języka i symboli narodowych - zapowiedział Czarnek.

Najważniejsze założenia programu “Bon szkolny – Poznaj Polskę”:

dofinansowanie jedno- i dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdego ucznia w Polsce

wysokość dofinansowania to co najmniej 80 proc. do 100 proc.

ponad 1 mld zł na realizację programu

start wiosną 2024 roku

Program “Poznaj Polskę” jest realizowany przez MEiN od 2021 roku, ale czekają go zmiany. Minister Czarnek przypomniał, że dotąd szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do wycieczki jednodniowej, 10 tys. zł - do wycieczki dwudniowej i 15 tys. zł - do wycieczki trzydniowej. - Teraz te zasady będziemy zmieniać - zapowiedział szef MEiN. - Finansowanie do tej pory wynosiło 80 proc. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80 proc. do 100 proc. - poinformował Czarnek.