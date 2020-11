Ginekolog miażdży aborcyjny „kompromis” Dudy. "Nie uratuje ani jednego dziecka"

Propozycja Andrzeja Dudy ws. aborcji to nie jest żaden kompromis - uważa ginekolog i położnik Maciej Jędrzejko. - Nie widzę żadnego powodu, żeby w latach dwudziestych XXI wieku zmuszać kobietę do rodzenia i wychowywania ciężko upośledzonego dziecka – mówi. Tymczasem projekt właśnie został skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach.

Andrzej Duda skierował w piątek do Sejmu projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży. Chodzi o aborcję "jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych". To odpowiedź na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, które wywołało falę protestów w całej Polsce.

We wtorek prezydencki projekt został skierowany do pierwszego czytania w połączonych sejmowych komisjach sprawiedliwości i zdrowia. Miały się nim zająć pod koniec tego tygodnia, albo na początku kolejnego, ale posiedzenie Sejmu „z powodów epidemicznych zostało przełożone na 18-19 listopada”. To jednak zdaniem opozycji ma związek z kolejnym kryzysem w Zjednoczonej Prawicy i brakiem większości w obozie władzy w ewentualnych głosowaniach (czemu PiS stanowczo zaprzecza).

Nie jest tajemnicą, że projekt ustawy Andrzeja Dudy, który ma być kompromisem ws. aborcji, wzbudza wiele kontrowersji. Opozycja i protestujące Polki i Polacy mówią wprost: to żaden kompromis. - Jestem tu prawie codziennie, i będę przychodzić, dopóki starczy mi sił, a starczy mi ich na długo, bo ci ludzie tutaj mi tej energii ciągle dodają – mówiła nam przed Sejmem w poniedziałek wieczorem, w 12. dniu protestów, Asia, położna. - Chcę odzyskać prawa, które nam zabrali - dla siebie i dla mojej wnuczki. Ja mam niepełnosprawną wnuczę i oni kłamią, że nam pomagają – podkreślała inna protestująca, którą spotkaliśmy przed Sejmem.

Poniedziałkowy protest przed Sejmem ‧ fot. Piotr Drabik ‧ fot. Piotr Drabik

Prezydencki projekt krytykuje też opozycja. Joanna Scheuring-Wielgus proszona w poniedziałek w radiu TOK FM o komentarz, stwierdziła, że tu chodzi przede wszystkim o to, żeby uciszyć protesty. - Lewica się na tę poprawkę nie godzi i na pewno nie będziemy się pochylali nad tą ustawą – zapewniła.

Ginekolog o projekcie Dudy ws. aborcji: to nie jest kompromis

- Prezydencki projekt ustawy dotyczącej aborcji nie rozwiązuje żadnego problemu. Nadal odbiera się kobietom prawo wyboru i prawo decyzji, nadal będzie tak, że płody uszkodzone genetycznie, ciężko upośledzone będą chronione przez państwo wbrew decyzji i woli rodziców – to z kolei opinia Macieja Jędrzejko, specjalisty ginekologii i położnictwa w Śląskim Instytucie Matki i Noworodka. - Propozycja prezydenta nie uratuje ani jednego dziecka, doprowadzi tylko do rozwoju podziemia aborcyjnego i turystyki aborcyjnej - stwierdził lekarz w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem.

Zdaniem ginekologa mówimy tu o zmuszaniu kobiet do rodzenia ciężko upośledzonych dzieci. - To nie jest żaden kompromis, kwestii terminacji chorej ciąży nie ma kompromisów, które odbierają dorosłym ludziom, rodzicom, mamie, tacie prawo do decydowania, czy chcą być bohaterami i dokonywać heroicznego czynu wychowywania bardzo ciężko chorego dziecka, czy też nie. Przypominam, że nie każdy jest wierzący, nie każdy czerpie siłę z wiary. Nie widzę żadnego powodu, żeby w latach dwudziestych XXI wieku zmuszać kobietę do rodzenia i wychowywania ciężko upośledzonego dziecka – powiedział Jędrzejko.

Nawiązując do trwających od 22 października protestów, stwierdził, że "jeżeli traktuje się naród jak bandę debili albo dzieci, to efekt jest taki, że naród pokazuje środkowy palec". - Nie róbmy tego. Ten naród to nie jest głupi, ci ludzie chodzą do pracy, jeżdżą samochodami, dają radę żyć. Dlaczego nagle ktoś za nich podejmuje decyzje w tak kluczowych sprawach jak bycie rodzicem? Apeluję, żeby wrócono co najmniej do kompromisu z 1993 roku - podkreślił ekspert.

RadioZET/PAP/TOK FM