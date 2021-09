Donald Tusk otworzył swoim wystąpieniem sobotnią Konwencję Krajową PO w Płońsku (woj. mazowieckie). Szef PO nawiązywał w swoim przemówieniu do antyunijnej narracji polityków PiS z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. – Być Europejczykiem to znaczy być Polakiem, być mieszkańcem Płońska, być mieszkańcem polskiej wsi - tu się nic nie kłóci. Powiem więcej, dzisiaj polski dojrzały patriotyzm, dzisiaj prawdziwa miłość do ojczyzny oznacza także tę wielką potrzebę, wielkie zadanie utrzymania Polski w UE – mówił Tusk.

– PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE. Ja to wiem – powiedział lider PO. Dodał, że był świadkiem i uczestnikiem rozmów już wiele lat temu, gdy niechęć do UE w środowisku PiS była manifestacyjna.

"Polska na granicy wyjścia z UE". Tusk do Kaczyńskiego: Zmieńmy konstytucję

Według niego "Polska jest obecnie na granicy" przynależności do Unii i przypomina to sytuację w Wielkiej Brytanii przed referendum. Jego zdaniem, PiS w sprawie UE chce jednak Polakom "namieszać w głowach" i stąd po antyunijnych deklaracjach nagle się z nich wycofuje i deklaruje poparcie dla UE. – Kłamią tak jak z uchwałami o nepotyzmie – powiedział Tusk. Zdaniem Tuska obecnie, żeby wyprowadzić Polskę z Unii, "wystarczy jedno nocne głosowanie" i nawet zwykła większość głosów.

– Propozycja jest bardzo prosta – powiedział Tusk, zwracając się do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wyjaśnił, że można zmienić jeden zapis w konstytucji. Przypomniał, że artykuł 90 zakłada, że umowę międzynarodową – na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach – ratyfikuje się większością 2/3 w parlamencie.

"Zmiana, która pozwoli uniknąć ryzyka, że w nocy wyprowadzi się Polskę z Unii"

Stąd lider PO zaproponował, by wpisać do konstytucji, że wypowiedzenie takiej umowy też wymaga większości 2/3 głosów parlamentarzystów. – To jest bardzo proste przedsięwzięcie – podkreślał Tusk. Jego zdaniem apel w tej sprawie powinien popłynąć z każdego polskiego miasteczka, które skorzystało na polskiej obecności w Unii. – Proszę natychmiast zgodzić się na wspólne przedsięwzięcie - drobna zmiana w konstytucji, która pozwoli uniknąć ryzyka, że w nocy wyprowadzi się w Polskę z Unii – powiedział Tusk.

PiS odpowiada Tuskowi. "Propagandowy charakter, ale władze zajmą się tematem"

Jeśli mielibyśmy rozmawiać o zmianie konstytucji, to są inne sprawy, które zdaniem PiS powinny znaleźć się w ustawie zasadniczej. Pomimo propagandowego charakteru propozycji Donalda Tuska odpowiednie władze PiS zajmą się tym tematem – zapowiedział w rozmowie z PAP w sobotę zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Fogiel wyjaśniał, że "są pewne kwestie regulowane już np. wyrokami Trybunału Konstytucyjnego".

RadioZET.pl/PAP – Piotr Śmiłowicz