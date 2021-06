Donald Tusk wraca do polskiej polityki i ponownie obejmie fotel szefa PO - ustaliła "Polityka". Powrót Tuska to efekt ostatnich rozmów z Borysem Budką, który miał zgodzić się na rezygnację z kierowania partią.

Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Były premier ma ponowne objąć funkcję szefa Platformy Obywatelskiej - dowiedziała się "Polityka". Takie ustalenia zapadły na poniedziałkowym spotkaniu Tuska i Budki w Sopocie.

Decyzja Tuska ma zostać oficjalnie przestawiona czołowymi politykom ugrupowania w środę 23 czerwca, gdy odbędzie się posiedzenie zarządu krajowego PO - podaje "Polityka".

Według tygodnika w skonsolidowaniu władzy w partii Donaldowi Tuskowi mają pomagać jego byli ministrowie - Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz.

O podobnym scenariuszu pisze piątkowa "Gazeta Wyborcza". "Zapewniam, że w Sopocie były konkrety. Przekaz, który dotarł do wąskiego grona, jest następujący: Budka miał wstępnie przystać na scenariusz, w którym rezygnuje, i ogłosić decyzję w najbliższym czasie" - mówi "Wyborczej" polityk, który poznał kulisy spotkania.

"Tusk powiedział Budce, że do końca czerwca muszą się rozpocząć działania, które doprowadzą do sukcesji. Budka tworzył wrażenie, że pogodził się z odejściem, ale czy to rzeczywiście zrobi, pewności już nie ma" – opowiada z kolei gazecie inny wtajemniczony polityk. Podkreśla - według "GW" - że obecny przewodniczący PO jest "chłodzony" przez najbliższe otoczenie, które wciąż liczy na odbicie Platformy w sondażach po pandemii.

Według źródeł gazety, Budka miałby zrezygnować z funkcji szefa PO, a partię do konwencji krajowej poprowadzić Tusk jako pełniący obowiązki przewodniczącego.

Polacy są sceptyczni co do pozytywnego wpływu powrotu Donalda Tuska na notowania Koalicji Obywatelskiej - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. 42,5 procent respondentów nie wierzy, że były premier może pomóc KO wydobyć się z kryzysu. Natomiast 34,9 proc. osób zapytanych przez ankieterów stwierdziło, że ewentualny powrót Tuska przyczyni się do wzrostu poparcia dla KO.

RadioZET.pl/ Polityka/ GW/ PAP