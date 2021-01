Jacek Bury odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej. Doniesienia medialne potwierdził dziś Szymon Hołownia, lider Polski 2050, którą zasili lubelski senator. Informację przekazali wspólnie na poniedziałkowej konferencji prasowej w Senacie.

Hołownia mówił w izbie wyższej parlamentu, że Bury „jest duchem, który lubi wygrywać, a właśnie takiego ducha potrzeba po opozycyjnej stronie”. Liczy, że Bury, oficjalnie niezrzeszony polityk, zasili wkrótce oficjalne struktury ugrupowania Hołownia.

Senator Jacek Bury opuszcza klub KO. Co z kruchą większością w Senacie?

"Mam nadzieję, że senator Bury dołączy w niedługim czasie do naszej reprezentacji parlamentarnej, która wiem, że niebawem przybierze postać klubu parlamentarnego. Bycie w opozycji, to nie jest ciepła opozycyjna posada, to nie jest umówienie się na cztery lata krytykowania rządu, żeby później odnowić do tego mandat. Bycie opozycją wobec rządu, to walka, to nieustanny bój o to, żeby zyskać odpowiedzialność za los obywateli, za sprawy Rzeczpospolitej. Liczę na to, że z Jackiem Burym będzie nam w tej drodze łatwiej" – powiedział Szymon Hołownia.

Jak do sprawy odniósł się główny zainteresowany? We wpisie na Facebooku senator Bury podkreślił, że zamierza wyjść z wyniszczającego sporu między dwiema siłami politycznymi.

Wierzę, że możemy żyć w lepszym kraju. Wierzę, że to zrobimy. Trzeba tylko z sobą współpracować oraz podejmować odważne i mądre decyzje. Jeśli zamkniemy się na innych i skupimy na swoich wewnętrznych sporach, niczego nie osiągniemy. Zaczniemy popełniać błędy i zgasimy światło nadziei naszych wyborców - że możemy odsunąć PiS od władzy Jacek Bury, senator

Bury dodał, że "z tą władzą da się wygrać, ale nie zrobimy tego jeśli będziemy z nimi handlować ws. podwyżek dla parlamentarzystów. Nie zrobimy tego jeśli będziemy tylko reagować i odpowiadać na ich złą politykę" – skomentował senator. Zaznaczył, że dzięki jego osobie Polska 2050 "uzyskuje sprawczość w Senacie". Bury zapowiedział, że "będzie głosował za demokracją, praworządnością, za uczciwymi i dobrymi rozwiązaniami dla Polski". W praktyce trudno sobie wyobrazić, by Bury zmienił front i popierał działania senatorów PiS. Krucha senacka większość musi się jednak liczyć z kolejnym głosem niezależnego senatora.

