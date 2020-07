„Kaczyński odmawia swoim przeciwnikom polskości”, „prezes PiS będzie decydował, kto jest, a kto nie jest Polakiem” – to komentarze po słowach Jarosława Kaczyńskiego, które padły na antenie Polskiego Radia. Prezes PiS ocenił w niedzielę, jakie wartości powinien wspierać prawdziwy Polak. Jego wypowiedź nie wszystkim się spodobała.

Jarosław Kaczyński udzielił w niedzielę wywiadu radiowej Jedynce. W rozmowie prezes PiS komentował tak gorące tematy jak wybory prezydenckie i „brak podstaw, by uznać je za niezgodne z prawem”, repolonizacja mediów, rekonstrukcja rządu i dalsze losy premiera Mateusza Morawieckiego czy postęp oznaczający jego zdaniem rozbicie tradycyjnych struktur i wartości.

Wiele kontrowersji wzbudziły zwłaszcza jego słowa o tym, po której stronie powinien opowiedzieć się ten, "kto uważa, że warto być Polakiem". - Jeśli ktoś uważa, że warto być Polakiem, to musi stać po stronie, która broni tradycyjnych wartości i chce przebudowywać naszą rzeczywistość, żeby była bardziej sprawiedliwa. Żeby to wszystko, co się wokół nas dzieje, było prowadzone w sposób sprawiedliwy i sprawny – powiedział Kaczyński. Te słowa wywołały w sieci gorącą dyskusję. Komentują je dziennikarze, politycy i internauci.

"Panie Kaczyński, tydzień temu stanąłem po stronie wartości, które uważam dla Polski i bez związku z Polską, za najważniejsze. Jedną z nich jest przekonanie, że nikt, w tym żaden Kaczyński, nie ma prawa mówić kto jest Polakiem, a kto nie, kto jest Polakiem dobrym, a kto złym" – skomentował słowa prezesa PiS na Twitterze Tomasz Lis.

"Kaczyński odmawia swoim przeciwnikom polskości. Miał niezłych poprzedników. Uważali, że każdy przeciwnik komunistycznej Polski to wróg, w 1968 odmówili polskości polskim Żydom. „Każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową” to Gomułka" - napisała z kolei posłanka PO Joanna Kluzik.

Dziennikarz Przemysław Szubartowicz stwierdził z kolei wprost, że „Kaczyński znów strzyknął insynuacją, że ci, którzy nie głosowali na Dudę, to nie są Polacy”. „Ale oczywiście powinniśmy go za to przeprosić, bo jeszcze się biedaczek poczuje poniżony i obrażony, gdy adekwatnie zareagujemy na ten perwersyjny bezwstyd. Przepraszamy, panie Jarosławie” – napisał Szubartowicz na Twitterze.

„Teraz prezes PiS będzie decydował, kto jest a kto nie jest Polakiem? W skład doradczej komisji wejdą: Tarczyński, Kurski i Sasin? Niebywałe...” – napisał poseł Platformy Marcin Kierwiński.

RadioZET.pl/Jedynka Polskie Radio/Twitter