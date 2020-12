Tysiące kierowców tirów, w tym z Polski, utknęło w Wielkiej Brytanii wskutek zamknięcia wjazdu pod kanałem La Manche ze strony Francji. Choć został on już otwarty, „rozładowanie” kolejek idzie bardzo powoli. Wielu polskich kierowców walczy z czasem, by zdążyć na święta do ojczyzny. W sprawie interweniowali szef i wiceszef polskiego MSZ.