Rząd zareagował stanowczo na odmowę przyznania dotacji 6 polskim samorządom z Małopolski. Decyzję podjęła komisarz KE ds. równości, Helena Dalli.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił wczoraj o działaniu bezzasadnym i bezprawnym. Wezwał premiera Morawieckiego do stanowczej reakcji na forum unijnym, stwierdził, że złamano traktat unijny o „poszanowaniu tożsamości narodowej państw”. – Chodziło o pretekst, o zabieranie Polsce wkrótce znacznie większych środków – mówił Ziobro.

Jeszcze dosadniej reagował Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że decyzja KE jest skandalem.

Nie wolno pozwolić na to, aby ani jedno euro zostało odebrane Polsce, polskim samorządom, jakimkolwiek polskim instytucjom za to, że przestrzegamy prawa, za to, że mówimy „nie” ideologii LGBT, za to, że chronimy polską rodzinę