Białoruskie śmigłowce zrzuciły coś w Białowieży? Ujawniamy, co mówią ludzie służb

Dlaczego mówimy o tej sytuacji dopiero teraz? Kolejne dni pokazały, że historia ukrywania prawdy i lawirowania w sprawach bezpieczeństwa kraju, godzących w wiarę o skuteczności obrony polskiego nieba, powtarza się po raz kolejny. Po historiach z rakietami ze wschodu, czyli ujawnionym przez Radio ZET i RadioZET.pl uderzeniu w Przewodowie, które zabiło dwóch Polaków, oraz odnalezionej po pół roku rakiecie pod Bydgoszczą, mieliśmy też incydent z tajemniczym balonem i łuną nad Mazurami. Co łączy te wszystkie incydenty?

To ukrywanie informacji przed Polakami, mediami, a nawet parlamentarzystami, których minister obrony Mariusz Błaszczak zbył byle czym na posiedzeniu tajnym sejmowej komisji obrony. Sytuacja jest bardzo poważna, a Polacy nadal nie wiedzą, co tak naprawdę się stało.

Białoruskie śmigłowce zrzuciły coś w Białowieży?

Chaos informacyjny i liczne błędy polskiego MON potęgują obawy o zagrożenie polskiego bezpieczeństwa i pojawienie się kolejnych incydentów. Na chwilę obecną nie mamy nawet podstawowych informacji. Nie wiemy, jak długo białoruskie śmigłowce krążyły nad polskim terytorium. Nie wiemy także, jaka była ich rola - błąd pilotów, prowokacja, czy weryfikacja stanu polskiej obrony przeciwlotniczej.

Z informacji od źródeł ze służb, do których dotarł Radosław Gruca, wynika, że szyk lotu śmigłowców nie był przypadkowy. Ludzie ze służb twierdzą, że jeden z nich wyraźnie ukierunkowany był na jakąś "misję", a drugi miał charakter obronny, ubezpieczający.

Nie można ponadto wykluczyć scenariusza, że śmigłowce zrzuciły w Białowieży wrogie wobec Polski urządzenia, a nawet wyszkolonych ludzi, a nasze władze albo nie mają na ten temat żadnych informacji, albo próbują je ukryć. Gruca podkreśla, że MON próbował przeczekać kryzys. Przez 10 godzin zaprzeczał faktom, czyli nagraniom świadków, przekazując dziennikarzom, że polski system obrony powietrznej nie zarejestrował naruszenia. Czy gdyby dowody nie były niezbite i pokazane przez media, informacja o incydencie w ogóle trafiłaby do Polaków?

Pamiętamy przecież o losach rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła w lesie pod Bydgoszczą. Opinia publiczna poznała ten fakt dopiero po kilku miesiącach i to nie dzięki działaniu służb, a za sprawą przypadkowej osoby. Wątpliwości, czy podobnych rakiet nie było więcej, przedstawiał ostatnio senator Krzysztof Brejza, a nieoficjalnie potwierdzają to osoby związane z wojskiem. Coraz więcej jest sytuacji, że o groźnych dla bezpieczeństwa Polski zdarzeniach informują mieszkańcy i internauci, a nie wyznaczone do tego ośrodki władzy. Nie wiemy także, ile takich incydentów miało w ogóle miejsce.

PiS chce zbudować "efekt flagi?"

Chaos i niekompetencja w MON to jedno. Radosław Gruca i Błażej Makarewicz zwracają jednak uwagę na to, że niezrozumiała postawa polskich władz wobec kolejnych sytuacji zagrażających polskiemu bezpieczeństwu, może być wpisana w polityczną kalkulację PiS przed wyborami. Podsycanie atmosfery zewnętrznego zagrożenia, szczególnie w obliczu pojawienia się najemników Grupy Wagnera w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, może być obliczone na stworzenie "efektu flagi", czyli zbudowania poparcia dla rządu w sytuacji napięć płynących ze Wschodu.

W "Kontrowersji tygodnia" rozmawiamy o kulisach dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i zaskakującej nominacji dla nieznanej szerzej posłanki Katarzyny Sójki. Niedzielski - symbol drugiej kadencji rządów PiS - stracił stanowisko po skandalicznym ujawnieniu danych lekarza i informacji o przepisanym przez niego leku. Według Grucy ta sytuacja to potwierdzenie sygnałów o wojence, jaką środowisku lekarskiemu chce wypowiedzieć PiS. Na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że niektórzy lekarze, podobnie jak wcześniej sędziowie, powinni podlegać większej kontroli rządzących i mieć poczucie strachu przed "nieprzemyślanymi" działaniami.

Absurdalna propozycja Morawieckiego

Makarewicz zwrócił uwagę na polityczny aspekt dymisji Niedzielskiego. Dotychczasowy minister zdrowia nie miał wielu sympatyków, ale najbardziej znienawidzony był przez środowisko antyszczepionkowców i wyborców Konfederacji, którzy oskarżają go o błędne, ich zdaniem, decyzje w walce z pandemią. Jego odwołanie, po zaostrzeniu języka wobec Ukrainy, jest kolejnym przykładem "puszczania oka" do najbardziej prawicowego i antysystemowego elektoratu.

W "Stanie gry" przyglądamy się wyborczym przymiarkom rządzących i ugrupowań opozycyjnych. Jak doszło do ostatecznego porozumienia PSL i Polski 2050? Czy Roman Giertych okaże się jednym z finansowych zbawicieli Szymona Hołowni? Dlaczego w rozmowach wewnątrz Trzeciej Drogi najmniej słyszymy o pieniądzach na kampanię i co ma do tego polski bank? Jaki polityczny los czeka Artura Dziambora i polityków Porozumienia Magdaleny Sroki? I w końcu, na co liczy PiS i Mateusz Morawiecki zgłaszając absurdalną propozycję debaty z Manfredem Weberem, politykiem niemieckiej chadecji? O tym wszystkim w nowych "Podejrzanych Politykach".

RadioZET.pl