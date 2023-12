Byli ministrowie Morawieckiego odkupują rządowe telefony i tablety. Za część ich wartości

Paragraf 8, ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa umożliwia osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe odkup majątku ruchomego oddanego im do użytku służbowego. Ustęp 4. rozporządzenia mówi, że może chodzić także o przypadki, kiedy „okres, na który oddano te składniki [majątku ruchomego – przyp. autora] do użytku służbowego, był krótszy niż rok”.

Warunek spełniają więc ministrowie dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego. Chodzi o telefony komórkowe, notebooki i tablety o wartości zakupowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych.

Wyceny telefonów w ministerstwach

Na pytania wysłane w tej sprawie przez dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego odpowiedziała cześć ministerstw. Wykup rządowych urządzeń elektronicznych przez byłych ministrów potwierdziły resorty finansów, spraw zagranicznych i funduszy i polityki regionalnej. Resort finansów poinformował, że wystąpiono o wykupienie dwóch telefonów komórkowych.

"Wnioski o wykupienie ww. urządzeń są w trakcie procedowania. Nie dokonano jeszcze ich wyceny. Koszt wykupu telefonu jest wyceniany przez Komisję majątkową Ministerstwa Finansów na podstawie cen rynkowych z uwzględnieniem modelu oraz daty produkcji" - napisał wydział prasowy resortu finansów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że o odkupienie urządzeń elektronicznych wystąpiło dwóch sekretarzy stanu i jeden podsekretarz.

"Były to 3 przypadki, które dotyczyły 3 sztuk urządzeń elektronicznych w postaci telefonów komórkowych. Najtaniej wycenione urządzenie opiewało na kwotę 800 zł, najdroższe zaś na kwotę 3000 zł. Wyceny urządzeń dokonał stały Zespół ds. wyceny składników rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powołany decyzją Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Wyceny te dokonane zostały zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. według wartości rynkowej, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia" - odpowiedziało na pytania Radia ZET biuro rzecznika prasowego MSZ.

„Członkowie kierownictwa resortu zgłosili chęć zakupu”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ograniczyło się tylko do potwierdzenia, że złożono wnioski o odkup urządzeń bez podawania szczegółów. "Członkowie kierownictwa resortu zgłosili chęć zakupu oddanego im do użytku służbowego wyposażenia. Zgodnie z przepisami przywołanego w pytaniu rozporządzenia, wyposażenie, z którego korzystają, może zostać sprzedane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, bez konieczności uprzedniego zakwalifikowania składników tego wyposażenia do kategorii majątku zbędnego lub zużytego" - napisał Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich MFiPR.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło, że "zdanie urządzeń elektronicznych użytkowanych przez pracowników, w tym kierownictwo ministerstwa odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa".

Resorty cyfryzacji i sportu poinformowały, że nikt z kierownictwa resortu nie wystąpił o odkup urządzeń elektronicznych. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział dziennikarzowi Radia ZET Mariuszowi Gierszewskiemu, że jego rządowy telefon komórkowy wyceniono – w jego mniemaniu – za drogo jak na używane urządzenie.

Za mniej niż połowę wartości

Określenie zużycia telefonów czy tabletów jest wyłącznie uznaniowe. Urzędnicy muszą określić stopień ich zużycia. Rozmówcy Radia ZET mówią, że ministrowie odkupią telefony warte 7-8 tysięcy za mniej niż połowę ich wartości. Ministrowie korzystali z urządzeń marek iPhone i Samsung.

Źródło: Radio ZET