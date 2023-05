"Coś jest nie tak", "sytuacja robi się kuriozalna". Przecieki ws. rosyjskiej rakiety w Polsce

Rosyjska rakieta Ch-55 rozbita w lesie pod Bydgoszczą wzbudziła pogłębioną dyskusję nt. szczelności polskiego nieba. Jej fragmenty, choć znalezione dopiero w kwietniu, przez polskie niebo przedarły się już 16 grudnia ubiegłego roku, co oznacza, że przeleżały w kujawsko-pomorskim lesie blisko 5 miesięcy. Wersji wydarzeń, i narracji wokół tego jak przez polskie służby przechodziła kluczowa informacja o jej wykryciu, jest kilka.

Rosyjska rakieta w Polsce. Przecieki z rządu i wojska

Po tym, jak obiekt pojawił się na polskich radarach, informacja została przekazana gen. Tomaszowi Piotrowskiemu, dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Ten podjął decyzję o poderwaniu myśliwców i przekazał informację szefowi sztabu gen. Wojska Polskiego - gen. Rajmundowi Andrzejczakowi. Tyle wiadomo na pewno, dalej wersje wydarzeń się rozjeżdżają.

Mariusz Błaszczak (MON) w ubiegły czwartek oświadczył, że o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej nie wiedział aż do podania informacji publicznie, w kwietniu. Gen. Andrzejczak zupełnie odwrotnie - twierdzi, że informację, zgodnie z procedurą, przekazał szefowi MON w dniu, w którym wydarzenie miało miejsce.

W tym kontekście Onet, powołując się na trzy niezależne źródła, twierdzi, że Mariusz Błaszczak miał wydać decyzję o "dyskretnych działaniach" i dopilnować, by w grudniu informacja o rosyjskiej rakiecie nie dotarła do opinii publicznej. Z kolei opozycja (na czele z Donaldem Tuskiem, który domagał się dymisji Blaszczaka) i specjaliści od wojskowości, zwracają uwagę, że "coś jest nie tak".

- Jeśli osoby na kluczowych stanowiskach w polskiej armii i odpowiedzialne za polską armię nie dopełniły swoich obowiązków, powinny ponieść odpowiedzialność. Minister obrony powinien bezpośrednio spotkać się z prezydentem Polski, wyjaśnić, co się stało i dlaczego w sprawie powinny być podjęte decyzje personalne. Dzisiaj mamy rozwadnianie tematu, co oznacza, że w przypadku tak poważnych zaniechań jest coś nie tak - mówi, cytowany przez Wirtualną Polskę gen. Roman Polko, były szef jednostki specjalnej GROM.

Nerwowo, ale bez dymisji

W miniony czwartek Błaszczak w oficjalnym oświadczeniu obarczył winą gen. Piotrowskiego. To w nim upatruje zaniechania obowiązków. Po takim mocnych słowach następstwem wydawałaby się dymisja, ale jej - zarówno w kontekście generała, jak szefa MON - raczej nie będzie.

PiS, według anonimowych źródeł WP, miałoby lekceważyć ewentualną dymisję Błaszczaka ze względu na coraz gorętszą prekampanię wyborczą. Z kolei opozycja wzbrania się przed złożeniem wotum nieufności wobec szefa MON, bo czeka na "zielone światło od Donalda Tuska".

- Owszem, Mariusz (Błaszczak - red.) został poddany dość poważnej próbie pierwszy raz w czasie swojej rządowej kariery, ale na czasowym osłabieniu jego pozycji się skończy. On wciąż nie wyzbył się swoich ambicji premierowskich i może to kiedyś dostać. Błaszczak nadal może liczyć na zaufanie prezesa - mówią politycy z Nowogrodzkiej. Zgadza się to ze stanowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego, który na kolejnych konferencjach wyraźnie zaznaczał, że ma zaufanie do szefa MON.

O ile za los szefa MON odpowiedzialni są politycy, o tyle o karierę wojskowych - prezydent Andrzej Duda. Na razie, podległe zwierzchnikowi sił zbrojnych biuro Bezpieczeństwa Narodowego, analizuje raport Błaszczaka na temat ewentualnych zaniedbań dowództwa operacyjnego w sprawie rakiety - ten raport z kolei, według ustaleń Onetu, miał przygotować zaufany wojskowy Błaszczaka, gen. Krzysztof Radomski. Do raportu dołączono zresztą wniosek o dymisję gen. Piotrkowskiego. Dymisji nie będzie, dopóki nie przystanie na nią Andrzej Duda, a ten - jak dotąd - zdaje się stawać po stronie wojska.

Sytuacja robi się kuriozalna

Zdaniem gen. Polko cytowanym przez WP, sytuacja wokół rosyjskiej rakiety robi się kuriozalna. - [...] bo dostajemy sygnał z Pałacu Prezydenckiego, że nic się nie stało. Właśnie, że się stało. Egzamin przez system obrony przeciwlotniczej został oblany i jakiś poziom odpowiedzialności powinien być. Teraz, kiedy wiadomo, że błędy były ewidentne, bo przez pięć miesięcy rakieta leżała w lesie, takie rozmydlanie odpowiedzialności jest bardzo niebezpieczne - opiniuje.

