„Piąty rozbiór Polski” i kardynał z Niemiec. Gorąco wokół ślubu córki Czarnka

Przemysław Czarnek wydał córkę za mąż. Jak poinformował "Fakt", Julia i jej wybranek pobrali się w ostatni weekend, a uroczystość miała miejsce w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie.

Julia Czarnek wyszła za mąż. Mszę odprawił duchowny z Niemiec

Mszę koncelebrowało sześciu księży, a wśród nich był kardynał z Niemiec. Fakt ten nie powinien jednak dziwić. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller z Moguncji to nie tylko przyjaciel rodziny Czarnków. Duchowny ma również podobne poglądy, co minister edukacji i nauki.

W swoich publicznych wypowiedziach często krytykuje bowiem osoby LGBT+, gender oraz generalnie wszelkie progresywne tendencje w zachodniej Europie. Ze stanowiska prefekta, na które w 2012 roku powołał go Benedykt XVI, w 2017 roku odwołał go Franciszek. W Watykanie głośno mówiło się o konflikcie papieża z kardynałem.

Co ciekawe, sam Müller odżegnuje się od takich etykietek. "Fakt" zacytował fragment wywiadu, jakiego duchowny udzielił przed kilkoma laty prawicowemu tygodnikowi "Do Rzeczy". Tłumaczył w nim, że "nie jest przedstawicielem żadnego konserwatyzmu", ale "głosi naukę katolicką".

Kardynał udzielił ślubu córce Czarnka. Kiedyś mówił o "rozbiorze Polski"

"Fakt" przypomniał też inne słowa niemieckiego dostojnika. W kwietniu 2023 roku gościł on w Warszawie z okazji Targów Wydawców Katolickich. Odebrał tam nagrodę złotego Feniksa, a podczas swojego przemówienia Müller mówił, że "choć Polska rzeczywiście rozumie, czym jest katolicyzm, to jednak ciągle musi walczyć, żeby on mógł w niej przetrwać".

Jego zdaniem "zachowanie wiary katolickiej" jest "gwarancją jedności Polski", a naszemu państwu grozi "piąty rozbiór". - Nie próbuje się go dokonać za pomocą siły militarnej, ale w wyniku walki, przemocy ideologicznej - oznajmił wówczas. Przekonywał, że dowodem na to jest m.in. "niszczenie dobrego imienia Jana Pawła II".

RadioZET.pl/Fakt.pl