Janusz Wojciechowski zamienił PSL na PiS. Kim jest komisarz UE ds. rolnictwa?

Janusz Wojciechowski to polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością. Dwukrotnie zasiadał w ławach polskiego Sejmu i kilkukrotnie zdobywał mandat do Parlamentu Europejskiego. Jest komisarzem UE ds. rolnictwa, czyli polskim "wysłannikiem", który ma w PE zajmować się m.in. sprawami polskich rolników. Jak wyglądała kariera zawodowa, polityczna Janusza Wojciechowskiego? Przedstawiamy sylwetkę doświadczonego polityka PiS.

Janusz Wojciechowski: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Janusz Czesław Wojciechowski urodził się 6 grudnia 1954 w Rawie Mazowieckiej, ale wychowywał we wsi Regnów. W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do 1980 roku pracował jako asesor w Prokuraturze Wojewódzkiej w Skierniewicach, a w latach 1980–1993 orzekał jako sędzia. Następnie pracował w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach oraz w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Sprawował funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990–1993. Jest autorem i współautorem komentarzy do kodeksu karnego i ustaw karnych oraz artykułów naukowych i publicystycznych w dziedzinie prawa.

Janusz Wojciechowski posługuje się trzema językami. Zna angielski, niemiecki i rosyjski.

Janusz Wojciechowski: PSL, PiS, kariera polityczna

Karierę polityczną zaczynał w PSL. W latach 1991–1993 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. Następnie z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1993 roku dostał się do Sejmu RP. W 1995 został wybrany na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, funkcję sprawował do 2001 roku. W tym samym roku ponownie został posłem PSL oraz wicemarszałkiem Sejmu.

W latach 2004-2005 sprawował funkcję prezesa PSL, jednak podał się do dymisji, po tym, jak partia opowiedziała się przeciwko utworzeniu wraz z ZChN i Centrum komitetu wyborczego "Zgoda". W lutym 2006 za złamanie statutu, czyli przejście do frakcji UEN bez zgody władz partii, został wykluczony z Polskiego Stronnictwa Ludowego i przystąpił do nowego ugrupowania pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast".

Janusz Wojciechowski: Parlament Europejski, komisja UE ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski pojawił się w Parlamencie Europejskim w 2004 roku w ramach delegacji krajowej. W wyborach w tym samym roku wybrano go do Parlamentu Europejskiego VI kadencji. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku kandydował jako przedstawiciel Stronnictwa "Piast" z listy Prawa i Sprawiedliwości i znów uzyskał mandat posła PE. W listopadzie 2010 przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z listy PiS po raz kolejny uzyskał mandat eurodeputowanego.

W grudniu 2015 roku został zgłoszony przez rząd Beaty Szydło jako przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, jednak w kwietniu 2016 roku Parlament Europejski negatywnie zaopiniował jego kandydaturę. Pomimo negatywnej opinii PE w tym samym miesiącu otrzymał nominację na to stanowisko decyzją Rady Unii Europejskiej.

W sierpniu 2019 roku objął stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen.

Janusz Wojciechowski: rodzina

Niewiele wiadomo na temat życia osobistego Janusza Wojciechowskiego. Polityk PiS nie dzieli się publicznie informacjami na temat rodziny.