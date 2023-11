„Jest zgoda koalicji”. Kosiniak-Kamysz obejmie kluczowe ministerstwo?

Umowa koalicyjna jeszcze nie została ogłoszona, nie wiadomo więc, jak Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica podzielą się pracą w rządzie. Waldemar Pawlak odniósł się do przypuszczeń, że ludowcy przejmą resorty rolnictwa, gospodarki, budownictwa i obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz nowym ministrem obrony narodowej?

Podczas Zaduszek Witosowych Władysław Kosiniak-Kamysz, parafrazując historyczne hasło PSL „żywią, bronią, gospodarują”, dodał do niego słowo: „budują”. Zostało to odczytane jako zapowiedź przydziału ministerialnego: rolnictwa, obrony, gospodarki i budownictwa. — Myślę, że to sformułowanie [...] to są obszary, które będą w polu odpowiedzialności PSL — mówił Waldemar Pawlak w programie „Onet Opinie”.

Jako nowy szef MON jest wymieniany sam Kosiniak-Kamysz. — Tak, jestem przekonany, że można to tak odczytać — stwierdził były premier, pytany, czy jest na to zgoda wszystkich koalicjantów. Warto wspomnieć, że w rządzie PO-PSL szef ludowców był ministrem pracy i polityki społecznej, a z wykształcenia jest lekarzem

Pytany, kto mógłby zostać ministrem rolnictwa, Waldemar Pawlak stwierdził, że „raczej Marek Sawicki zadeklarował, że nie jest nastawiony na udział w rządzie”. Były szef rządu ujawnił również kulisy rozmów na temat wyboru marszałka Senatu. — Według ostatnich informacji, które krążą, to wygląda, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Wiem, że ten temat był poruszany na klubie senatorów KO. To jest w procesie — przekazał świeżo upieczony senator PSL.

Czy ambicje lidera PSL sięgają wyżej?

Dopytywany, czy chciałby zostać szefem rządu, Kosiniak-Kamysz odpowiedział w TVN24, że jego ambicje „zawsze są z tyłu”. – Gdzie zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii i prywatne ambicje. Moje ambicje to jest sprawa na bok – tłumaczył szef ludowców. – Nie stawiałem nigdy takiego warunku, bo jeżeli byśmy zaczęli tworzyć koalicję od stawiania warunków, szczególnie zaporowych, to nigdy jej nie zbudujemy. A co Polacy mówią codziennie po wyborach? Nie pokłóćcie się – dodał.

