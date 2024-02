Konfederacja zmienia decyzję ws. Grzegorza Brauna. "Trudny związek partnerski"

W środę 1 lutego poseł Konfederacji Przemysław Wipler był gościem Radia Plus. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja innego z polityków ugrupowania, Grzegorza Brauna. Wipler przekazał, że ten odzyskał prawa członka Rady Liderów Konfederacji. - Został odwieszony, jest jednym z członków Rady Liderów Konfederacji. Koniec rozmowy - powiedział.

Braun odzyskał prawa członka Rady Liderów Konfederacji

Wyjaśnił, że decyzję o przywróceniu Grzegorza Brauna podjęli liderzy ugrupowania. - Dla mnie jasne i oczywiste jest, że o takich sprawach dyskutują liderzy Konfederacji i był w tym kontekście ostatnio wysłuchiwany Sławomir Mentzen. Jasno i klarownie powiedział, że jest to trudny związek partnerski - stwierdził.

Przypomnijmy, że Sławomir Mentzen odniósł się do sprawy Grzegorza Brauna w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News. - Kim ja jestem, żeby wyrzucać Grzegorza Brauna. Ślubu razem nie braliśmy - mówił Mentzen. Na pytanie prowadzącego: Czy w takim razie można mówić o "związku partnerskim", odpowiedział: - Tak, prędzej jest to związek partnerski, jestem w związku partnerskim z Grzegorzem Braunem.

Wipler: Mamy różne zdanie

W rozmowie z Radiem Plus Wipler zaznaczył, że między nim a Grzegorzem Braunem są istotne różnice w kwestii tego, jak prowadzić politykę i jakie działania są skuteczne. - Mamy różnice zdać co do tego, w jaki sposób uprawiać politykę - zaczął poseł Konfederacji.

- Mamy różne zdanie co do tego, jakie narzędzia są skuteczne, żeby krzepić naszą ideę i dbać o zwiększenie poparcia i o to, żeby bez nas nie można było decydować o tym, co się dzieje w Polsce, ani tym bardziej o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej - kontynuował.

"Na taką Konfederację głosowali nasi wyborcy"

Na koniec Wipler ocenił, że "Konfederacja z Grzegorzem Braunem jest projektem, na który głosowali ich wyborcy podczas ostatnich wyborów parlamentarnych".

Przypomnijmy, że problemy Grzegorza Brauna zaczęły się po jego "wybryku" w Sejmie. Polityk Konfederacji zgasił gaśnicą świece chanukowe ustawione na korytarzu. W efekcie został ukarany przez Prezydium Sejmu i zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji.

Źródło: Radio ZET/Radio Plus/Polsat News/o2.pl